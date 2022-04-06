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Политика6 апреля 2022 14:55

Минобороны может инициировать созыв экстренного заседания совбеза ООН по фактам пыток российских военнопленных

Пока над военнопленными издеваются сотрудники СБУ, киевские власти не спешат обменивать их на своих солдат, которые получают трехразовое питание и медицинскую помощь в Крыму
Александр БОЙКО
Александр БОЙКО
Начальник Национального центра управления обороной России Михаил Мизинцев.

Начальник Национального центра управления обороной России Михаил Мизинцев.

В Минобороны России заявили, что украинские военнопленные содержаться в условиях, что полностью соответствуют всем требованиям Женевской конвенции. Как ранее сообщал kp.ru, украинские военнопленные размещены в Крыму в казармах Черноморского флота Вооруженных сил России.

- Со всеми пленными обращаются в соответствии с нормами международного гуманитарного права. Они содержатся в достойных условиях, обеспечиваются трехразовым питанием, им оказывается своевременная и квалифицированная медицинская помощь. К ним не применяется насилие или психологическое давление. Каждому предоставляется возможность связаться с родственниками, - перечислил руководитель Межведомственного координационного штаба России по гуманитарному реагированию на Украине – начальник Национального центра управления обороной России Михаил Мизинцев.

Генерал-полковник отметил, что установлено взаимодействие с Международным Комитетом Красного российской стороной туда передаются карточки-извещения на всех задержанных украинских граждан. Обеспечен доступ к военнопленным на территории Крыма представителям СМИ, международных организаций. Недавно с проверкой там побывала уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова.

Мизинцев сообщил, что киевские власти на протяжении длительного времени «срывают обмен военнопленными, причем на предварительно согласованных условиях». Сегодня украинской стороной был сорван обмен 251 военнопленными.

- Обмен 38 военнослужащих, сегодня с утра, украинской стороной, без объяснения причин также отвергнут. Эти граждане Украины уже сегодня могли оказаться в своих родных домах, в кругу семьи, в кругу родных и близких, но остаются у нас только по вине представителей киевских властей, которым они же и делегировали эту власть, - подчеркнул генерал-полковник.

К российским военнослужащим в плену применяются пытки, насилие, издевательства, которые своей бесчеловечностью копируют действия карателей.

- И эти вопиющие факты тиражируемые в интернете остаются без внимания мировой общественности, в том числе ООН, ОБСЕ и МККК. При этом киевский режим еще 1 апреля уведомил внешнеполитическое ведомство Великобритании о том, что не намерен соблюдать Женевскую конвенцию при обращении с российскими военнопленными. А теперь убеждают западные страны побудить Международный Комитет Красного Креста отказаться от попыток получить доступ к российским военнопленным. Такие манипуляции вокруг российских военнослужащих убедительно свидетельствуют, что власти многих западных государств становятся соучастниками бесчеловечных преступлений украинских неонацистов, - высказал обеспокоенность Мизинцев.

Руководитель Межведомственного координационного штаба Российской Федерации по гуманитарному реагированию на Украине обратился к ООН, ОБСЕ, Международному Комитету Красного Креста, другим международным организациям, а также к руководству Германии, Турции и Франции потребовать от украинских властей – немедленно обеспечить доступ представителей Международного Комитета Красного Креста к российским военнопленным, с целью установления условий содержания и проведения углубленного медицинского освидетельствования, с последующей передачей отчетных документов российской стороне и международным организациям.

- В случае непринятия мер, со стороны МККК и других гуманитарных организаций, Россия оставляет за собой право инициировать в ближайшее время созыв экстренного заседания совета безопасности ООН по данному вопросу и потребовать детального отчета от представителя Украины и руководства МККК об условиях содержания и состоянии здоровья российских военнослужащих, - заявил представитель Минобороны России.

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