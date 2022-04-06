Минобороны может инициировать созыв экстренного заседания совбеза ООН по фактам пыток российских военнопленных

Начальник Национального центра управления обороной России Михаил Мизинцев.

В Минобороны России заявили, что украинские военнопленные содержаться в условиях, что полностью соответствуют всем требованиям Женевской конвенции. Как ранее сообщал kp.ru, украинские военнопленные размещены в Крыму в казармах Черноморского флота Вооруженных сил России.

- Со всеми пленными обращаются в соответствии с нормами международного гуманитарного права. Они содержатся в достойных условиях, обеспечиваются трехразовым питанием, им оказывается своевременная и квалифицированная медицинская помощь. К ним не применяется насилие или психологическое давление. Каждому предоставляется возможность связаться с родственниками, - перечислил руководитель Межведомственного координационного штаба России по гуманитарному реагированию на Украине – начальник Национального центра управления обороной России Михаил Мизинцев.

Генерал-полковник отметил, что установлено взаимодействие с Международным Комитетом Красного российской стороной туда передаются карточки-извещения на всех задержанных украинских граждан. Обеспечен доступ к военнопленным на территории Крыма представителям СМИ, международных организаций. Недавно с проверкой там побывала уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова.

Мизинцев сообщил, что киевские власти на протяжении длительного времени «срывают обмен военнопленными, причем на предварительно согласованных условиях». Сегодня украинской стороной был сорван обмен 251 военнопленными.

- Обмен 38 военнослужащих, сегодня с утра, украинской стороной, без объяснения причин также отвергнут. Эти граждане Украины уже сегодня могли оказаться в своих родных домах, в кругу семьи, в кругу родных и близких, но остаются у нас только по вине представителей киевских властей, которым они же и делегировали эту власть, - подчеркнул генерал-полковник.

К российским военнослужащим в плену применяются пытки, насилие, издевательства, которые своей бесчеловечностью копируют действия карателей.

- И эти вопиющие факты тиражируемые в интернете остаются без внимания мировой общественности, в том числе ООН, ОБСЕ и МККК. При этом киевский режим еще 1 апреля уведомил внешнеполитическое ведомство Великобритании о том, что не намерен соблюдать Женевскую конвенцию при обращении с российскими военнопленными. А теперь убеждают западные страны побудить Международный Комитет Красного Креста отказаться от попыток получить доступ к российским военнопленным. Такие манипуляции вокруг российских военнослужащих убедительно свидетельствуют, что власти многих западных государств становятся соучастниками бесчеловечных преступлений украинских неонацистов, - высказал обеспокоенность Мизинцев.

Руководитель Межведомственного координационного штаба Российской Федерации по гуманитарному реагированию на Украине обратился к ООН, ОБСЕ, Международному Комитету Красного Креста, другим международным организациям, а также к руководству Германии, Турции и Франции потребовать от украинских властей – немедленно обеспечить доступ представителей Международного Комитета Красного Креста к российским военнопленным, с целью установления условий содержания и проведения углубленного медицинского освидетельствования, с последующей передачей отчетных документов российской стороне и международным организациям.

- В случае непринятия мер, со стороны МККК и других гуманитарных организаций, Россия оставляет за собой право инициировать в ближайшее время созыв экстренного заседания совета безопасности ООН по данному вопросу и потребовать детального отчета от представителя Украины и руководства МККК об условиях содержания и состоянии здоровья российских военнослужащих, - заявил представитель Минобороны России.