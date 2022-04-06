По данным Межведомственного координационного штаба России по гуманитарному реагированию на Украине Киев не намерен останавливаться на циничной провокации украинских неонацистов с массовой гибелью гражданского населения в Буче. Фото: REUTERS

По данным Межведомственного координационного штаба России по гуманитарному реагированию на Украине, Киев не намерен останавливаться на циничной провокации украинских неонацистов с массовой гибелью гражданского населения в Буче. Службой безопасности Украины завершена подготовка подобных провокаций с привлечением мирного населения в городах Конотоп и Тростянец Сумской области, а также в Бородянке и Катюжанке Киевской области.

По данным разведки, киевский режим силами 72-го центра информационно-психологических операций ВСУ готовит и другие провокационные материалы о гибели мирного населения, якобы в результате действий российской армии. С этой целью украинские националисты обстреляли населенный пункт Дергачи Харьковской области, после чего произвели видеосъемку разрушенных зданий и «многочисленных погибших» для передачи западным СМИ.

По свидетельствам, актерам в постановочных съемках из числа мирных жителей дали денежное вознаграждение - по 25 долларов США.