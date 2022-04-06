Людмила Порывай публично отвергла поддержавшего Россию мужа Наташи Королевой

И пока Наташа хранит молчание, теща Людмила Порывай публично отреклась от зятя Сергея Глушко Фото: Иван МАКЕЕВ

Муж Наташи Королевой поддержал спецоперацию России на Украине. Стриптизер Тарзан четко озвучил свою позицию в отличие от знаменитой жены: "Российские военные - самые лучшие, самые справедливые, самые добрые". Как известно, исполнительница культового хита "Желтые тюльпаны" родилась в Киеве, где у нее и по сей день живут многочисленные родственники. И пока Наташа хранит молчание, теща Людмила Порывай публично отреклась от зятя Сергея Глушко.

На днях Сергей Глушко сделал эмоциональное заявление. Муж Наташи Королевой не смог молчать.

"Привет всему здравомыслящему человечеству. Будучи родом из семьи военного, пройдя путь от рядового до офицера, я не могу пройти мимо событий, которые сейчас разворачиваются в мире... Российские военные - самые лучшие, самые справедливые, самые добрые. Победа будет за нами!" - эмоционально высказался стриптизер Тарзан.

После этих слов мама Королевой публично отреклась от зятя. Пенсионерка Людмила Порывай демонстративно отписалась от него в соцсетях. Ответ Тарзана не заставил себя ждать. Стриптизер тоже убрал тещу из друзей.

А ведь всем известно, насколько теплыми всегда были его отношения с мамой жены. Она приняла Тарзана, как родного. Он, в свою очередь, всегда заступался за пожилую женщину, когда она подвергалась нападкам завистников.

Как известно, пенсионерка несколько десятилетий живет в США. У нее в собственности имеется роскошная недвижимость на берегу Атлантического океана. Мама Люда, как ее зовут близкие, не боится по сей день выходить в свет в микро шортах, лосинах и кружевных боди с глубоким декольте. В свои 75 лет она свежа как майская роза. Бодрая пенсионерка не стесняется принимать участие в откровенных фотосессиях. Однако внешний вид энергичной женщины не раз становился объектом критики со стороны общественности.