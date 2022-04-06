Белый дом официально объявил о введении новых антироссийских санкций

Как и было объявлено ранее, сегодня США ввели в действие новый пакет антироссийских санкций.
Фото: REUTERS
Как и было объявлено ранее, сегодня США ввели в действие новый пакет антироссийских санкций.
Они включают в себя заморозку активов в Америке ведущих российских финансовых организаций и персональные ограничения для членов семей ряда руководителей страны.
На сайте Белого дома опубликован полный список вводимых мер, который включает в себя:
- Полные блокирующие санкции в отношении Сбербанка и Альфа-банка. Гражданам США запретят «иметь с ними дела».
- Запрет на новые инвестиции в Россию. Белый дом сообщает, что Байден подпишет отдельный указ, который запретит гражданам США инвестировать в российскую экономику вне зависимости от того, где они находятся.
- Запрет на сделки с рядом российских госпредприятий и заморозка их активов в американской юрисдикции. Минфин США опубликует список этих предприятий завтра.
- В санкционный список внесены и члены семей российского руководства – президента страны и министра иностранных дел, членов Совета Безопасности, нынешнего и бывшего премьер-министров.
- Запрет использования российских активов, находящихся в американской юрисдикции, для выплат по долгам. Эта мера, как предполагает Белый дом, станет выбором для России – «истощить имеющиеся средства для выплаты долгов или дефолтом».
В опубликованном документе отдельно поясняется, что гуманитарные аспекты, такие как обеспечение продуктов питания и сельскохозяйственной продукции, доступа к лекарствам и медоборудованию, некоторые телекоммуникационные услуги, связанные с доступом к информации и Интернету будут исключены из санкций, и соответствующие американские ведомства в случае необходимости будут выпускать нужные постановления.
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
США пригрозили России «дефолтом и истощением валютных резервов»: Эксперт объяснил, чем это опасно и как можно спасти ситуацию
Россия заплатила по долларовым обязательствам в рублях. Дефолта не будет? (подробнее)