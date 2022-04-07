Президент Казахстана рассказал Западу о реформах в стране

Фото: akorda.kz

Американское издание The National Interest опубликовало статью президента Республики Казахстан Касыма-Жомарта Токаева, название которой можно перевести как «Турбулентность в Евразии не замедлит развитие Казахстана». В статье говорится о кризисе, охватившем Восточную Европу, и описываются политические реформы в Республике Казахстан. «Разворачивающиеся события на постсоветском пространстве являются сложными, но они не остановят движение нашей страны вперед», — пишет Токаев.

«Евразия всегда являлась динамичным регионом»

Президент Казахстана считает российско-украинский конфликт трагедией, с которой европейский континент не сталкивался уже давно. Однако всего за два месяца до начала этого конфликта Казахстан пережил свою собственную трагедию: демонстрации протеста переросли в беспрецедентное за 30 лет независимости страны насилие.

«Мы всё ещё оправляемся от ран, но мы полны решимости извлечь уроки, смело решать проблемы и двигаться вперед», — говорится в статье. «Евразия всегда была динамичным регионом, но необходимо прилагать согласованные усилия, чтобы сохранить его мирным, открытым и процветающим. Как президент Казахстана — крупнейшего постсоветского государства после Российской Федерации — я должен бороться за эти цели», — заявляет Токаев.

Он напоминает, что российско-казахстанская граница является самой протяжённой в мире. Наши страны связывает тесное сотрудничество. Однако Казахстан находится в дружественных отношениях и с Украиной, «мы уважаем её территориальную целостность, как и подавляющее большинство стран мира».

Президент Казахстана надеется на быстрое и справедливое разрешение российско-украинского конфликта в соответствии с уставом ООН, Токаев подчёркивает, что он остаётся в контакте с президентами Владимиром Путиным и Владимиром Зеленским, призывает к диалогу и мирному урегулированию военных действий. Казахстан способен и готов сыграть роль посредника.

Фото: akorda.kz

«Беспрецедентная децентрализация государственной власти»

Касым-Жомарт Токаев убеждён, что трагедия, подобная той, что охватила Казахстан в январе, не должна повториться. Для этого принципиальным является то, что существующие проблемы могут быть названы «без страха насилия или преследований». Следующий шаг — принятие необходимых мер.

Президент напоминает, что 16 марта он представил «знаковые реформы», призванные ускорить модернизацию Казахстана. Цель реформ — решение социально-экономических и гражданских проблем, о которых граждане страны высказались «громко и ясно».

Республика Казахстан начинает «беспрецедентную децентрализацию государственной власти», укрепляет систему сдержек и противовесов. «Коррупция и кумовство недопустимы». Концентрация политической власти и накопление богатства в руках немногочисленной группы также недопустимо, если страна желает процветать. «Мы вступаем в новую эру демократических преобразований в Казахстане. Ключевые государственные органы, такие как Администрация президента, парламент, местные властные органы, а также судебная и правоохранительная система, будут тщательно реформированы. Будет нулевая терпимость к пыткам», — пишет Касым-Жомарт Токаев.

Казахстан отказывается от «суперпрезидентской» власти в пользу «нормативной президентской» модели правления. Благодаря новым конституционным поправкам будут расширены полномочия парламента, введена смешанная система голосования, включающая выборы по партийным спискам и по одномандатным округам, будут упрощены механизмы создания новых политических партий.

Новый Конституционный суд обеспечит прозрачность судебной власти, при этом главный судья будет утверждаться верхней палатой Парламента. Число назначаемых президентом сенаторов сократится с 15 до 10, половина из которых будет рекомендоваться Ассамблеей народа Казахстана — консультативным органом, представляющим различные этнические группы. Благодаря конституционным изменениям власти городов, районов и сельских округов получат больше полномочий, «они будут полностью подотчётны народу».

Фото: akorda.kz

«Впереди большой путь»

При разработке этих реформ правительство Казахстана внимательно прислушивалось к представителям гражданского общества.

«Экономическая система должна работать для всех людей, а не для немногих», — говорится в статье президента крупнейшей центральноазиатской республики. Для обеспечения экономического роста и устойчивого развития «огромные богатства, накопленные олигархами и их монополиями, будут перенаправлены в пользу рабочего и среднего класса страны».

Власти Казахстана осознают необходимость решения проблемы неравенства. Правительству поручено разработать программу повышения заработной платы и сокращения бедности. «С этой целью я инициировал 40-процентное увеличение минимальной заработной платы, а также повышение заработной платы работников государственного сектора», — пишет Касым-Жомарт Токаев.

Он также отмечает снижение налогового бремени на малый бизнес и увеличение налогов в добывающем секторе.

«Эти реформы являются переломными для нашего народа. Мы выбираем ускорение, а не стагнацию. И мы полны решимости. У нас впереди большой путь. Во внутренней и внешней политике партнёрство остаётся единственным способом выстроить общее будущее, основанное на мире и процветании. Мы хотим укреплять нашу тридцатилетнюю дружбу и сотрудничество с Европой и Соединёнными Штатами. Только вместе мы сможем способствовать движению Евразии к этой цели», — заключает президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев.

«Отношения с Россией развиваются в рабочем порядке»

Российский эксперт, кандидат политических наук Сергей Марков считает, что Казахстан сегодня, как и многие другие страны, переживает сложную ситуацию. «Государство оказалось между двух огней: с одной стороны — Россия, которая борется за правое дело, с другой стороны — огромные западные коалиции. Казахстан, как и многие страны — Китай, Индия, Бразилия, Турция — пытается найти некую золотую середину, которая позволила бы в таких условиях не испортить отношения с одной и с другой сторонами».

По мнению Маркова, статья президента Токаева в американском издании свидетельствует о стремлении Казахстана быть вне той борьбы, в которую вступила Россия — с одной стороны и США, Великобритания и Евросоюз — с другой. Политолог считает, что необходимо с пониманием относиться к позиции стран, не желающих платить высокую цену за участие в конфликте.

«Россия не собирается давить на Казахстан с целью заставить его занять какую-то позицию. Но Казахстан будет всё больше и больше сталкиваться с нарастающим давлением США и Евросоюза. И в этих условиях страны, которые придерживаются нейтралитета — Индия, Китай, Турция и Казахстан, который занимает позицию неучастия, — вызывают благодарность России», — подчёркивает Сергей Марков.

«Казахстан будет продолжать поддерживать нормальные торговые и экономические отношения с Россией, но вместе с тем не будет напрямую способствовать обходу санкций. Как и Китай», — считает директор Центра социально-политических исследований и информационных технологий РГГУ профессор Магомед Омаров.

«Позиция неучастия Казахстана в политическом конфликте связана с огромным давлением на Казахстан со стороны США и Евросоюза. Кроме того, в стране присутствует много американских и британских компаний. Именно поэтому президент Токаев озвучил взвешенную и выверенную, по-настоящему восточную позицию. Кто понимает, тот поймёт смысл и целеполагание этой статьи.

А отношения с Россией развиваются в рабочем порядке, руководители созваниваются, обмениваются мнениями, все рабочие контакты по линии министерств и ведомств достаточно эффективно работают и будут работать напрямую. Другого выхода нет — у нас огромная граница, общие традиции и экономические связи», — сказал профессор Магомед Омаров.