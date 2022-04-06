Русский спорт не отменить

Ирина Винер-Усманова оценила масштаб удара по всему российскому спорту не только для нас, но и для мира Фото: GLOBAL LOOK PRESS

В Международном мультимедийном пресс-центре «Россия Сегодня» прошел Круглый стол на тему «Спорт вне политики: почему мировые принципы терпимости и уважения не действуют в отношении российских спортсменов?».

В нем участвовали президент федераций художественной гимнастики Ирина Винер-Усманова, старший тренер по лыжным гонкам и биатлону среди лиц с поражением ОДА Ирина Громова, член Экспертного совета Союза российских городов Станислав Корякин, олимпийская чемпионка по художественной гимнастике Анастасия Максимова и вице-чемпионка Олимпийских игр Яна Кудрявцева, политолог Анна Федорова.

Вела дискуссию глава департамента региональных программ Экспертного института социальных исследований (ЭИСИ) Дарья Кислицина.

Обсуждение было посвящено Международному дню спорта на благо развития и мира. Его провозгласила Генассамблеей ООН 9 лет назад. Согласно Всеобщей декларации прав человека, не должно проводиться никакого различия на основе политического, правового или международного статуса страны, к которой принадлежит спортсмен. Но эти общепризнанные принципы сегодня перестали действовать в отношении российских спортсменов. Что ставит под сомнения тезис «спорт вне политики».

БОЛЬШАЯ РУССКАЯ ГРУСТЬ

Олимпийская чемпионка Игр-2016 в Рио-де-Жанейро по художественной гимнастике Анастасия Максимова говорила об остром ощущении несправедливости:

- Это огромная грусть для всей страны, что русских спортсменов не допускают до международных соревнований уже даже не то, чтобы под нейтральным флагом - а просто не дают возможности выступать на зарубежных стартах вообще. И, несмотря на невозможность выступления сейчас на серьезном международном уровне, каждая наша команда продолжает тренировки. Например, в художественной гимнастике мы продолжаем тренировки во главе с нашим великими тренером Ириной Александровной. Никто не позволяет нам падать духом, не позволяет опускать руки, несмотря на такую тяжелую ситуацию

ВОЛЯ И РАЗУМ

Ирина Винер-Усманова оценила масштаб удара по всему российскому спорту не только для нас, но и для мира:

- Чувство несправедливости, как показалось, преобладает над чувством справедливости - и это плохая история доля команды России. Саша Большунов, который выиграл три золота на Олимпийских играх в Пекине сегодня не может выступать вне России— разве это не обедняет не только нашу страну, но и мир? Да, мы продолжим выступать на внутрироссийских соревнованиях где будут показывать европейские и мировые рекорды, но... Когда русофобия становится такой махровой — где место чистому спорту? При том на самом деле нас за рубежом любят, потому что наши дети труженики, и девочки, которые выступают —герои. Яночка Кудрявцева выступала с поломанной ногой, а Настя Максимова с еще большей травмой выступала. Но нас все время хотели остановить. В программах убирали интересные и сложные элементы. Вставляли элементы, которые могут делать все. И мы много лет приспосабливаемся к этим программам. Хотя число спортсменов, участвующих в Играх, у нас все время сокращалось, из года в год. А мы все равно работаем, и весь мир из года в год видит, какая программа лучше, и кто достоин стоять на пьедестале. Но сейчас нарушается вся система олимпийского движения —и это невозможно передать словами, насколько это действует на весь мир. Ведь люди приходили смотреть на соревнования сильнейших — а на что смотрят сейчас? После таких отстранений России я боюсь не только за гимнастику, которая становится просто неинтересной без нашего участия.

ВЕРА В ЛУЧШЕЕ

Тринадцатикратная чемпионка мира по гимнастике Яна Кудрявцева

- Я много лет выступала за Россию. В этих стартах по всему миру у меня прошла целая жизнь. Соревнования, соперничество с лучшими из лучших — в этом был смысл жизни. Нас не мог остановить никто - ни соперники, ни судьи. И очень грустно смотреть на то, как сейчас нас пытаются остановить политики. Но наш принцип прост — надо продолжать бороться дальше, надо тренироваться и верить в лучшее. Настанет завтрашний день — и мы все-равно вернемся и те, кто хотел нам зла, вспомнят об этом.

ПАРАЛИМПИЙЦАМ СЛОЖНЕЕ ВСЕХ

Старший тренер Паралимпийской сборной страны Ирина Громова месяц назад пережила удар с отстранением команды от Паралимпиады.

- Сказать про спад настроения —значит, ничего не сказать. Гимн России перед высылкой из Пекина мы спели на всю страну. Тогда нечестно с нами поступили, хотя и не в первый раз - и тогда произошел такой выплеск эмоций. Правда, мы были удивлены, что это показали так широко. Но мы всегда повторяли, что мы остаемся россиянами в любой ситуации, что любим свою страну, как бы ни складывалась обстановка вокруг нее.

Ну и какое может быть настроение у нас, когда уже вторую паралимпиаду пропустили? Любой спортсмен тренируется, чтобы выйти на старт и показать что он сильнейший. А сейчас непонятно будут ли у нас сборы или соревнования в дальнейшем. Мы же не такие знаменитые, как «обычные чемпионы», и с нами все посложнее, в том числе и в плане тех же баз спортивных. Даже без руки заниматься спортом можно почти повсюду, а вот на колясках - далеко не везде. Посмотрим как это будет реализовано.

«СПОРТ ВНЕ ПОЛИТИКИ» УМЕР

Анна Федорова считает, что истерия вокруг россиян спорстменов коснулась особо болезненно

- Это безумная история. С лозунгом «спорт вне политики» пришлось распрощаться, похоже, навсегда. Вот например «право-защитники» из Торонто пишут про российских спортсменов: Эти люди — россияне. А, значит, неважны их заслуги. Надо использовать их как мягкую силу.

То есть наши спортсмены, не имея никакого отношения к политике, в нее вовлечены оказываются даже помимо их воли.

А еще предлагают отменить всем российским спортсменам их действующие визы - если только они не попросят политического убежища. Обозреватель «Нью-Йорк Таймс» с негодованием восклицает: неужели мы позволим российским спортсменам процветать у нас не глазах?

Нет России — нет проблем, так они пишут . И не важно уже, во что эти люди верят на самом деле. Развернута беспрецедентная компания давления на Россию в целом и на спорт в частности. Они говорят: мы вам постараемся максимально испортить карьеру и создать наибольшие трудности— в том числе, чтобы заставить кого-то из российских спортсменов публично отречься от своей страны. И это - не втягивание спортсменов в политику? Так Запад вступает в период морального банкротства и смотреть на это печально.

ВНЕ ИГРЫ БЫВАЛИ МНОГИЕ СТРАНЫ

Станислав Корякин напомнил, что по политическим мотивам страны «убирались» из мирового спорта не раз.

- Исторический экскурс тут очень важен. И противоречия здесь будут более понятны. Если посмотреть на документы. в том числе на Олимпийскую хартию, то занятия спортом - одно из прав человека. Отрицается любая дискриминация по любым основанием. Спорт вне политики — декларируется в документах первооснователей олимпийского движения. Но бывали прецеденты когда документы отодвигали в сторону. Когда было два Вьетнама, то социалистическая республика не была представлена в МОК, а только Южный Вьетнам. Израиль в 1966-м году не допускали к Играм. Югославия — мы знаем печальную историю с этой в спортивном смысле развитой страной, когда ее федерации исключали из мирового спорта.

А знаменитый барон де Кубертен, возродивший Олимпийские игры, заявил, что французские солдаты физически подготовлены хуже чем немцы, после чего Франция на Играх взяла в 10 раз больше наград чем Германия. Когда из большого спорта исключили ЮАР, они 30 лет успешно развивали свои Игры, в том числе Американские. Спорт должен служить той цели, которая была заявлена — на арене побеждает сильнейший, в честной борьбе, из какой бы страны они ни был.