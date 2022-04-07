Отдых звезд после санкций – туры по 200 тысяч: куда теперь ездят Бузова, Барановская, Андреева и Семенович

Телеведущая Екатерина Андреева на весеннем льду Байкала Фото: Личная страница героя публикации в соцсети

Санкции не мешают нашим звездам отдыхать. Только маршрутов стало меньше. Но программы насыщенные и отдых выходит интересный. В марте и апреле знаменитости посетили далекие и близкие края. Рассказываем сколько стоит похожий отдых и как теперь развлекаются звезды ТВ и эстрады.

Байкал

Телеведущая Екатерина Андреева побывала на Байкале – там пока еще толстый лед, а морозов уже нет. Звезда прокатилась на собачьей упряжке: «А потом оказывается, что там трещина и можно было провалиться. Но если вас везут сибирские хаски – ничего не бойтесь. На Байкале-батюшке все особенное». Андреева сделала множество красивых фото – «на самом большом в мире ледяном лежаке». Звезда ТВ не стала скрывать эмоции: «Чудо-света. Чудо России. Чудо, подаренное нам небесами. И без воды Россия не останется – около 19% от всех мировых запасов воды – в нем, Байкале-батюшке. Так что жажда обезвоживания нам не грозит. А вот онеметь от восторга – очень даже. Так и лежала я на льду и молчала. Ледовая перинка Байкала-батюшки прозрачная до дна, с узором, достойным кисти лучших художников, окутанная солнечным светом, подогретая любовью людей, которые смотрят на это огромное ледовое чудо и чувствуют одно - восторг и удивление».

Екатерина Андреева поблагодарила хаски — они чувствуют и избегают трещины на льду Фото: соцсети

Екатерина с компанией побывала на экскурсиях и прогулках.

Цена: Тур с программой на 6 дней – от 70 тыс. руб. на человека. Перелет Москва - Иркутск - Москва на человека – 28 тыс. руб.

Архангельская область

Телеведущая Юлия Барановская с тремя детьми в марте побывала на Байкале. Также семья успела побывать в еще одном уникальном путешествии – тур выходного дня по наблюдению за бельками в Белом море. Барановская с сыновьями и дочкой прилетели в Архангельск, потом заселились в гостиницу, оттуда отправились в область – к Белому морю. Предварительно все прошли инструктаж по наблюдению за бельками и тюленями. Высадились с вертолета на льдину - понаблюдали за животными, получили массу эмоций и – на новые экскурсии. Барановская поделилась эмоциями: «В этом году мы второй раз отправились в экспедицию к белькам - детенышам гренландских тюленей. Наблюдать за ними, кстати, можно только в двух местах на Земле — в Канаде и в России. Путешествие нужно планировать заранее, и, возможно, даты будут переносить. Дело в том, что за несколько дней до того, как вы туда прибываете, экспедиторы вылетают на разведку. И уже в полете над Белым морем ищут ту льдину, на которой тюлени устраивают «родильный дом». Поэтому могут не сразу найти. Высаживают вас на льдину посреди Белого моря, вся экспедиция проходит под чутким руководством биологов, которые контролируют весь процесс. Адреналин зашкаливает и оттого, что ты видишь бельков, и от осознания, что находишься в открытом море, причем лишь на льдине».

Юлия Барановская с детьми высадилась на льдине в Белом море. Это — экспедиция к новорожденным белькам в Архангельской области Фото: соцсети

Барановская говорит, что в этом году путешествие отличалось: «Если в прошлом году бельки были подросшие с белоснежным мехом, то в этом году мы видели зеленцов - новорожденных детенышей тюленей, которые родились меньше суток назад. Их мамочки были очень спокойные, общались с нами и подпускали к малышам. Не переживайте - мы их не трогали! Только представьте – это лишь одна льдина, на которой тюленихи рожают своих детенышей. Настоящий родильный дом! Здесь невозможно увидеть два раза одну и ту же картину, поэтому мы с детьми готовы возвращаться сюда и в третий, и в четвертый, и в пятый раз».

Цена: Тур выходного дня с экскурсионной программой и переездами по земле – от 70 тыс. руб. на человека; с перелетом на вертолете – от 195 тыс. руб. на человека. Перелет Москва-Архангельск-Москва на человека – 12 тыс. руб.

Подмосковье

Анна Семенович после липосакции подбородка и рук рванула совершенствоваться дальше. Отдых, релакс и похудение Семенович нашла в курортном отеле в Подмосковье. В Балашихе находится популярный у знаменитостей санаторно-курортный комплекс: здесь худели и «чистились»: Ирина Дубцова, Лариса Гузеева, Ольга Кабо, Мария Миронова, Лариса Рубальская и другие артистки. Вот теперь Семенович заселилась в просторный номер: приехала на полезный отдых Анна со своей подушкой и одеялом. Вот такой плюс у отдыха, на который едешь в собственном авто – можно захватить и любимое одеяло. Семенович здесь отдыхает с пользой не первый раз: «Это мое место силы. Приехала сюда стройнеть: прохожу детокс-программу». После обследования доктора подобрали звезде индивидуальную программу: меню, медицинские процедуры и прочий детокс. Также Анна посещает спа-центр: процедур там для кожи и фигуры тоже хватает. Семенович хвастается: «Вся еда без соли и сахара. Плюс процедуры и капельницы, токсины покидают тело мягко и экологично. Это очень полезно особенно для тех, кто живет в крупных городах и в безумном ритме. Моя голова отдыхает, хотя я тут много работаю».

Обед Анны Семенович в санатории — палтус на пару с цукини и морковкой. Еще был суп с креветками Фото: соцсети

Цена: программа на 10 дней «очищение и омоложение» - 166 тыс. руб. (в стандартном номере) и 246 тыс. руб. (в люксе); включено – проживание, питание, медицинское сопровождение, обследование и процедуры, посещение спа-центра.

Санкт-Петербург

Ольга Бузова провела пару насыщенных дней в родном Санкт-Петербурге. Из Москвы на «Сапсане» артистка домчалась до Питера за четыре часа. Успела поздравить маму с днем рождения: сходить в ресторан, в Эрмитаж, в любимый театр. Ольга и Ирина Александровна в Молодежном театре на Фонтанке посмотрели постановку Семена Спивака «Семья Сориано, или Итальянская комедия». Бузова провела время с подругой и ее сыном. Встретилась Ольга и со своим бывшим парнем: погуляли по городу. Кстати, самым романтичным времяпровождением здесь она считает бесплатное ночное занятие – смотреть с берега Невы на разведение мостов. В общем: и маму поздравила, и с подружкой все новости обсудила, и немного романтики добавила в мини-путешествие. Бузова на комплименты питерскому другу не скупится: «Мой идеальный мужчина – в него невозможно не влюбиться. Ох эти глаза! Помню, как тонула в них и все прощала. Хотя Тима и правда идеальный, правда, стал таким спустя 12 лет после нашего расставания. Мы начали встречаться в 2007-м году и до сих пор дружим».

Ольга Бузова в Санкт-Петербурге встретилась с другом Тимофеем Фото: соцсети

А вот два любимых ресторана Бузовой в Питере: «Корюшка» (ее столик непременно с видом на Эрмитаж) и «Терраса» (с видом на Казанский собор).

Цена: Сутки в отеле 5 звезд – 12 тыс. руб. Билет в Молодежный театр – от 900 руб. Проезд на «Сапсане» Москва – Санкт-Петербург – Москва на человека в бизнес-классе – 24 тыс. руб.

Стамбул

Телеведущие Анастасия Ивлеева и Регина Тодоренко провели пару дней в солнечном Стамбуле, где сейчас +20. Это фото со стамбульских улиц: Настя и Регина закончили съемки в новом телешоу для канала «Пятница!» и теперь счастливые могут фоткаться и гулять.

Ивлеева поездкой в Турцию довольна: «Удивительно, но несмотря на мой огромный опыт путешествий по работе, я все еще не растеряла способность удивляться и наслаждаться как бешеная каждой мелочи. Сейчас именно такое состояние! Стамбул – любовь». Подружками посещали рестораны, гуляли. Пока беременная Тодоренко отдыхала в номере, Ивлеева занималась в спортзале, ходила на массаж и в магазины. К концу поездки Анастасия вдруг озадачилась: «Верить или нет в примету: если подержался за живот беременной подруги, то и сама в этом году забеременеешь?»

Анастасия Ивлеева и Регина Тодоренко на съемках нового телешоу для канала «Пятница!» успели прогуляться по Стамбулу Фото: соцсети

Цена: Сутки в отеле 5 звезд – 10 тыс. руб. Перелет Москва – Стамбул – Москва на человека – 90 тыс. руб.

Дубай

Блогер и певица Клава Кока уже превратилась в шоколадку: почти месяц на пляже. В Дубае температура воздуха +30 градусов, воды в море +25 градусов. Помимо пляжа в расписании у артистки прогулки, экскурсии, кафешки. Самые яркие впечатления у Коки от плавания с дельфинами. В аквапарке одного из курортных комплексов есть Лагуна дельфинов – там артистка и прошла инструктаж, и поплавала. В Лагуне – 28 дельфинов.

Клава Кока и Егор Крид с друзьями проводят весело время в ОАЭ Фото: соцсети

Вечера певица проводит с подружками и друзьями, среди которых Егор Крид – говорят у него с Кокой «вялотекущий роман».

Клава Кока на пляже в Дубае Фото: соцсети

Уже месяц снимает виллу у моря в Дубае рэпер Джиган. Поселился он в арендованном жилище с женой Оксаной Самойловой. У пары четверо детей, поэтому с семьей живут две няни. Две дочки Джигана – ученицы частной школы, поэтому уроки учат онлайн. Все остальное время купаются и загорают. Джиган успел слетать на частном самолете в Израиль – планирует получить там паспорт. А его жена в первых числах апреля сообщила, что в Дубае их стало больше: «Наша няня из Украины не могла попасть домой и увидеть свою дочку полтора года. Пару дней назад нам удалось ее вывезти и привезти сюда к нам. Теперь она живет с нами. Мы все так плакали, когда ее встречали. Каждый, наверное, сделает свои выводы. Но для нас - это про то, что чужих детей не бывает. Так что считайте, что у нас теперь пятеро детей».

Жена рэпера Джигана блогер Оксана Самойлова с детьми уже месяц живет в Дубае Фото: соцсети

Вид с террасы виллы Джигана Фото: соцсети

Цена: Сутки в отеле 5 звезд – 18 тыс. руб. Перелет Москва – Дубай – Москва на человека – 140 тыс. руб.

Тель-Авив

Певица Жасмин в отличии от некоторых своих коллег слетела в Израиль в запланированный отпуск и уже вернулась. Жасмин навестила родню в компании с младшими детьми. В Израиле у Жасмин живут: бабушка, тети, племянники, двоюродные сестры и братья. Певица оправдалась: «Было бы смешно читать о себе, что я якобы уехала в Израиль, чтобы переждать непростое время подальше от России - если бы это не было так грустно. Я в отпуске с детьми. В Израиле находится могила моего папы, который покинул нас совсем недавно, и я пока еще чувствую необходимость почаще его там навещать… Ни для кого не секрет, что мы с детьми любим проводить в Израиле часть отпуска и бываем в этой стране несколько раз в год во время каникул в школе». Были предположения, что Жасмин приехала ради совместного времяпровождения со своими друзьями: Аллой Пугачевой и Максимом Галкиным, отдых которых в Израиле затянулся. Оказалось, что это не так.

Певица Жасмин с детьми в Израиле Фото: соцсети

Жасмин побывала на могиле отца, и в гостях у членов семьи. Звезда подчеркнула: «Не нужно искать в нашей поездке лишнего смысла. Мне никогда не будет стыдно за то, что я из России». Из Тель-Авива Жасмин вернулась не только с детьми (10-летней Маргаритой Шор и 5-летним Мироном Шор), но и с бабушкой. Жасмин забрала в свой подмосковный дом 85-летнюю бабушку Соню: «Дети не захотели расставаться с бабушкой Соней и ее божественными чебуреками, поэтому она решила поехать с нами».

Цена: Сутки в отеле 5 звезд – 22 тыс. руб. Перелет Москва – Тель-Авив – Москва на человека – 130 тыс. руб.