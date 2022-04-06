Оскандалившаяся Нетребко подает странные знаки

Анна Нетребко Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Анна Нетребко после заявления с осуждением действий России из-за ситуации на Украине, оказалась в центре скандала. Будучи гражданской и России, и Австрии, оперная дива подчеркнула, что платит налоги и живет в Австрии. При этом ранее стало известно, что она осталась без работы. Зарубежные театры разорвали с ней контракты. А после ее слов о России Новосибирский театр оперы и балета отменил концерты с участием примы. На днях знаменитость опубликовала странное послание к своей публике.

Анна Нетребко подала народу необычные знаки. Они связаны с астрологией. Как рассуждает публика, возможно, прима оперной сцены чувствует себя не лучшим образом и надеется на перст судьбы.

В свою очередь, музыкальный критик Алексей Остудин сказал, что прекрасно понимает состояние знаменитости, которая является в том числе гражданской Европы. В 2006 году она получила паспорт Австрии. Объясняла тогда она свой поступок просто. Звезда собиралась жить в Вене и Зальцбурге. Она часто выступала в Европе. Австрийское гражданство избавило ее от многих бюрократических процедур при получении виз. Австрия удовлетворила прошение с сохранением гражданства России.

"И там ее не поймут, и здесь не простят. Это очень тяжело. Мы сейчас живем в таком мире, что каждое твое слово может привести к финансовым и репутационным потерям. Может стоить карьеры. В случае с Анной сложно предсказать, как будет развиваться история дальше", - цитирует его сайт mk.ru.

При этом сама Нетребко сообщила о возобновлении своей карьеры в Европе. Оперная дива подчеркнула, что "никогда не получала никакой финансовой поддержки от правительства РФ". Однако это оказалось не так.

В 2014 году Театр оперы и балета в Казани заплатил приме гонорар в 5,7 млн рублей за концерт. В 2021-м она зарегистрировала ИП в России, заключив контракт с Мариинским театром. За участие в концертах ей положено 13,5 млн рублей. Отдельно в договоре прописана стоимость одной партии - 2 млн 250 тысяч рублей.