В течение дня оперативно-тактической авиацией ВКС России поражены 34 военных объекта Украины Фото: REUTERS

- По подтвержденной информации, в городе Первомайский Харьковской области украинскими спецслужбами готовится крупная провокация с использованием отравляющих веществ. На территории производственного объединения «Химпром» сотрудниками СБУ заминировано хранилище со 120 тоннами хлора. Данное хранилище планируется взорвать для обвинения России в якобы создании химической катастрофы, повлекшей гибель местных жителей, - предупредил СМИ на брифинге официальный представитель Минобороны России Игорь Конашенков.

В это время российская армия нанесла ряд ударов высокоточными ракетами наземного базирования по ряду железнодорожных узлов на Донбассе.

- В Донецкой области уничтожены: командный пункт украинской 56 отдельной мотопехотной бригады в районе населенного пункта Новогродовка, а также база националистов в населенном пункте Гродовка, - отметил Игорь Конашенков.

Отметим, что Гродовка и Новогродовка находятся в 11 километрах друг от друга. Это довольно крупный железнодорожный узел на Донбассе, который имеет важное стратегическое значение.

Также высокоточными ракетами воздушного базирования в Харьковской области уничтожена топливная база в районе населенного пункта Чугуев, с которой осуществлялись поставки горючего для техники украинских войск.

Нет больше железнодорожной станции Лозовая в Харьковской области, где ликвидировано скопление военной техники и вооружения зарубежного производства, поставленного для снабжения украинских вооруженных сил.

- В течение дня оперативно-тактической авиацией ВКС России поражены 34 военных объекта Украины, - отметил Конашенков.

Среди них: артиллерийская батарея, два склада материально-технического обеспечения, а также 9 опорных пунктов и районов сосредоточения боевой техники украинских вооруженных сил. В районе Тарановка Харьковской области сбит в воздухе беспилотный летательный аппарат «Байрактар ТБ-2».

БОЕВАЯ СВОДКА

Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожены:

125 - самолетов.

93 - вертолета.

408 - беспилотных летательных аппаратов.

227 - зенитных ракетных комплексов.

1987 - танков и других боевых бронированных машин.

216 - установок реактивных систем залпового огня.

862 - орудий полевой артиллерии и минометов.

1888 - единиц специальной военной автомобильной техники.

ТЕМ ВРЕМЕНЕМ

Напомним, что утром 6 апреля высокоточными ракетами воздушного и наземного базирования были уничтожены пять баз хранения горюче-смазочных материалов в районах населенных пунктов Радехов, Казатин, Просяная, Николаев и Новомосковск. Отметим, что Радехов (находится на Западной Украине) и Просяная являются железнодорожными станциями, которые вовлечены в погрузку и разгрузку ГСМ и иностранного оружия. Мы наблюдаем начало ликвидации не только уничтожение баз ГСМ, но и всей железнодорожной логистики Украины, по которой украинским националистам поставлялось иностранное оружие. Насколько глубоко она будет уничтожаться в дальнейшем, очевидно зависит только от настойчивости тех, кто эти поставки осуществляет.