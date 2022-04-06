Минобороны: В Первомайском Харьковской области украинские спецслужбы готовят провокацию с утечкой 120 тонн хлора

В течение дня оперативно-тактической авиацией ВКС России поражены 34 военных объекта Украины
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- По подтвержденной информации, в городе Первомайский Харьковской области украинскими спецслужбами готовится крупная провокация с использованием отравляющих веществ. На территории производственного объединения «Химпром» сотрудниками СБУ заминировано хранилище со 120 тоннами хлора. Данное хранилище планируется взорвать для обвинения России в якобы создании химической катастрофы, повлекшей гибель местных жителей, - предупредил СМИ на брифинге официальный представитель Минобороны России Игорь Конашенков.
В это время российская армия нанесла ряд ударов высокоточными ракетами наземного базирования по ряду железнодорожных узлов на Донбассе.
- В Донецкой области уничтожены: командный пункт украинской 56 отдельной мотопехотной бригады в районе населенного пункта Новогродовка, а также база националистов в населенном пункте Гродовка, - отметил Игорь Конашенков.
Отметим, что Гродовка и Новогродовка находятся в 11 километрах друг от друга. Это довольно крупный железнодорожный узел на Донбассе, который имеет важное стратегическое значение.
Также высокоточными ракетами воздушного базирования в Харьковской области уничтожена топливная база в районе населенного пункта Чугуев, с которой осуществлялись поставки горючего для техники украинских войск.
Нет больше железнодорожной станции Лозовая в Харьковской области, где ликвидировано скопление военной техники и вооружения зарубежного производства, поставленного для снабжения украинских вооруженных сил.
- В течение дня оперативно-тактической авиацией ВКС России поражены 34 военных объекта Украины, - отметил Конашенков.
Среди них: артиллерийская батарея, два склада материально-технического обеспечения, а также 9 опорных пунктов и районов сосредоточения боевой техники украинских вооруженных сил. В районе Тарановка Харьковской области сбит в воздухе беспилотный летательный аппарат «Байрактар ТБ-2».
БОЕВАЯ СВОДКА
Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожены:
125 - самолетов.
93 - вертолета.
408 - беспилотных летательных аппаратов.
227 - зенитных ракетных комплексов.
1987 - танков и других боевых бронированных машин.
216 - установок реактивных систем залпового огня.
862 - орудий полевой артиллерии и минометов.
1888 - единиц специальной военной автомобильной техники.
ТЕМ ВРЕМЕНЕМ
Напомним, что утром 6 апреля высокоточными ракетами воздушного и наземного базирования были уничтожены пять баз хранения горюче-смазочных материалов в районах населенных пунктов Радехов, Казатин, Просяная, Николаев и Новомосковск. Отметим, что Радехов (находится на Западной Украине) и Просяная являются железнодорожными станциями, которые вовлечены в погрузку и разгрузку ГСМ и иностранного оружия. Мы наблюдаем начало ликвидации не только уничтожение баз ГСМ, но и всей железнодорожной логистики Украины, по которой украинским националистам поставлялось иностранное оружие. Насколько глубоко она будет уничтожаться в дальнейшем, очевидно зависит только от настойчивости тех, кто эти поставки осуществляет.