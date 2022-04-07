Вместо импорта: чем заменят зарубежные пилюли и томографы

Уже через год-полтора в стране начнут выпускать отечественные магнитно-резонансные томографы Фото: Иван МАКЕЕВ

Россия сможет наладить собственное производство необходимых лекарственных препаратов, если иностранные компании прекратят поставки, заявил глава Минпромторга РФ Денис Мантуров. И формулы для производства многих лекарств в России есть, и мощностей достаточно. Даже для того, чтобы производить изделия из титана. Кое-что уже и так делают в России, а будут еще больше.

Еще больше об этом рассказал в своем телеграмм-канале Валерий Вечорко, главный врач Городской клинической больницы № 15 им. М.О. Филатова (крупнейший многопрофильный стационар Департамента здравоохранения Москвы).

* В Новосибирске с середины апреля начнется выпуск препарата для терапии гормональной недостаточности щитовидной железы в объеме до 200 тыс. упаковок в месяц. Сейчас 90% подобных лекарств на российском рынке - зарубежные, производство в Сибири позволит закрыть его нашим препаратом на 100%.

* Зарегистрирована первая система доставки протеза аортального клапана, предназначенная для замены пораженного клапана сердца на искусственный через специальный катетер. Раньше такие изделия для эндопротезирования производились только за рубежом. Испытания проходили в Пензенском центре сердечно-сосудистой хирургии.

* В Удмуртии на Чепецком механическом заводе начали большое производство «медицинского» титана для изготовления имплантов и хирургических инструментов. Из нашего материала уже делают винты и штифты для остеосинтеза, заготовки для эндопротезов тазобедренных суставов, а также диски для стоматологии.

* Ученые Санкт-Петербургского политеха испытали эндопротез тазобедренного сустава для пациента с онкологией. Такая конструкция используется в сложных случаях, когда серийные протезы не подходят.

* Завод в Липецкой области «Рафарма» готов нарастить мощности, чтобы покрыть потребности страны в онкопрепаратах, а также выполнять весомую долю заказов по антибиотикам. Для этого есть оборудование, сырье и технологии. Предприятие еще выпускает нейролептики, кардиологические и сахароснижающие препараты, лекарства для лечения туберкулёза.

* В Хабаровском крае на заводе «Дальхимфарм» сейчас производят около 70 препаратов из списка жизненно необходимых. Недавно там модернизировали один из цехов, а к концу года откроют новый корпус.

* В Московской области построят первый в России завод по изготовлению средств по уходу за ранами. Его годовая мощность рассчитана на 80 млн изделий. Сейчас они преимущественно поставляются из-за рубежа. На долю импорта приходится до 80%, но с появлением отечественного завода зависимость от импорта существенно снизится.

* Уже через год-полтора в стране начнут выпускать отечественные магнитно-резонансные томографы. За реализацию проекта взялась компания «Швабе», которая входит в состав концерна «Ростех». МРТ-приборы – самые дорогостоящие из всей медтехники, отечественные же будут на 30% дешевле, при этом качество не пострадает. Так утверждают разработчики из Физического института РАН. Благодаря пространственному разрешению в 0,5 мм томограф сможет с высокой точностью диагностировать мельчайшие патологии.

Российский МРТ сейчас на 70% состоит из комплектующих отечественного производства, оставшуюся часть готовы заместить предприятия оборонного комплекса.

КСТАТИ

Выпуск медтехники необходимо увеличивать в разы

На очередном заседании президиума РАН также обсуждали импортозамещение. В том числе и в медицинской области. Как пишет «Российская газета» академики считают, что нам нужна как законы, так и механизмы поддержки российской промышленности, которая работает для нашего здоровья.

Академик Владимир Крылов рассказал об уникальных системах нейронавигации «Мультитрек» (аппарат, который контролирует движения хирурга во время сложнейших операций, в том числе на мозге). «В России системы нейронавигации изготавливает одно из оборонных предприятий. Но их доля на нашем рынке всего 10 процентов, остальное приходится на импорт. Ведь он в 2-3 раза дороже». По мнению академиков, выпуск этой (и не только) медтехники нужно увеличивать в разы. А значит, повышать финансирование.