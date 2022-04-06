В Варшаве надеются на возрождение Речи Посполитой, но будут по-прежнему отираться у чужого сапога

Триста лет бывшая Речь Посполитая отиралась у чужих сапогов: прусского, австрийского, русского, английского, фашистского, советского. Сейчас - у американского Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Бедные прибалты! Как им хотелось быть боевыми конями в передовой колеснице Запада, мчащейся в атаку на «российскую империю зла», в главном геополитическом сражении XXI века, которое решил затеять дряхлеющий Вашингтон с набирающей силы Евразией. Но не срослось - янтарных малышек оттеснило другое восточно-европейское государство, до сих пор живущее реалиями века шестнадцатого, границы которого тогда простирались «от можа до можа». «От моря до моря» в переводе с польского, когда Речь Посполитая наслаждалась границами от Черноморья до Балтики. Да, речь идет о Польше. Ах, как хочется нынешней Варшаве вернуться в те сладкие времена, доказать всем в Европе, что они в имперском смысле ничем не хуже какой-нибудь Франции или Австрии.

И сейчас, когда после начала нашей военной спецоперации на Украине НАТО и Евросоюз ополчились на Россию так, как это было в самые худшие времена холодной войны, поляки принялись рваться с вашингтонского поводка, показывая всем, что готовы куснуть Москву первыми, воображая, что им от этого прилетят некие дивиденды.

Смотрите, что они творят. На всей территории Польши прекратили вещание российских СМИ, прервали сотрудничество с Москвой в области науки и техники, разорвали связи с образовательными учреждениями. Банковские счета, которые имеют отношение к посольству России, заблокировали. На волне массовой высылки из Европы наших дипломатов под предлогом фейковой «резни в Буче» признали персонами нон-грата больше всего сотрудников российского посольства - 45 человек.

Мало того, поляки объявили, что собираются изымать принадлежащую России недвижимость - здание школы посольства. Наш посол Сергей Андреев все еще в лучших традициях Венской конвенции призывает «разбираться с правовыми аспектами ситуации». А пора бы сообщить в Москву, чтобы здесь вызвали на ковер в МИД польского посла и, извините меня, прочистили ему мозги, намекнув, что ему скоро придется собирать чемоданы. Уверяю, поймет, как надо, и правильную телеграмму в Варшаву срочно отпишет.

Между тем премьер Польши Матеуш Моравецкий объявил, что его страна может отказаться от поставок российского угля и нефти. «Мы готовы сделать это в любой момент, любой день», - провозгласил Моравецкий. Да что там! Варшава уже взялась поучать Европу. Заместитель главы МИД Павел Яблоньский признал слабым новый пакет антироссийских санкций, который готовит Евросоюз. «Это усиление, на наш взгляд, недостаточное», - сказал Яблоньский в эфире телеканала Republika. По его словам, Польша хочет, чтобы ЕС «ввел полное эмбарго на все углеводороды» из России. Но в Брюсселе, посоветовавшись с Вашингтоном, польский гонор остудили, попросив повременить. Потому что так сразу заменить российские энергоносители просто нечем.

Но вот на другом фронте Варшаве дали полный карт-бланш. Тот же Моравецкий предложил Евросоюзу наложить санкции на всех членов партии «Единая Россия», они, мол, поддерживают Путина. Возражений от кураторов в ЕС не последовало. Вообще-то Президента России, согласно последним опросам, сейчас поддерживает подавляющее большинство россиян - их тоже скопом под санкции?

Польский вице-премьер, министр культуры и национального наследия Петр Глиньский тем временем заявил, что «российская культура должна исчезнуть из общественного пространства». «В данный момент не время на российский балет, не хороший сезон для Чехова или даже Пушкина», - заявил Глиньский журналистам. Слышать такое от министра культуры дико! Даже польского.

- В нынешней Польше все еще слышны фантомные боли по утраченной Речи Посполитой, которую они мечтают возродить в том или ином виде. Поэтому доктрина современной Польши заключается именно в ностальгии по утраченной империи, а отсюда – лютая ненависть к тем, кто ее разрушил. Русофобия и антироссийские настроения заложены в саму идеологию польского правительства, - считает политолог Владимир Корнилов. Трудно не согласиться.

Но о своих западных соседях, дербанивших Польшу три века подряд, в Варшаве ничего не говорят. Почему? Да потому что, будем искренны, все эти триста лет бывшая Речь Посполитая отиралась у чужих сапогов: прусского, австрийского, русского, английского, фашистского, советского. Сейчас - у американского. И будет в это роли постоянно.

Вот просто представьте себе ситуацию: Польша и Россия остались один на один. Что будет? Спасибо, я тоже так считаю.