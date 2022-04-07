Сапер Романов загнал украинских диверсантов на заминированное поле

Капитан Иван Пахомов и Капитан Александр Романов

После того, как киевский режим уведомил мировую общественность, что не собирается соблюдать Женевскую конвенцию при обращении с российскими военнопленными, дела у наших воинов на передовой пошли бодрее. Украинские военнослужащие просто открыто демонстрируют нежелание служить киевскому режиму, что готов идти на любые провокации, лишь бы не оставить своим солдатам малейшего шанса на жизнь. А еще видят, что российские военнослужащие пока гарантируют всем сложившим оружие трехразовое питание и медицинское обслуживание в Крыму. Потому и спешат сдаться в плен. Идут с поднятыми руками целыми подразделениями. Приводим несколько таких свидетельств из наградных листов на российских военнослужащих, с которыми читателей «КП» продолжает знакомить Минобороны России.

ВЗЯЛ В ПЛЕН ГРУППУ РАДИКАЛОВ

Капитан Иван Пахомов

«Группа под командованием командира роты капитана Ивана Пахомова, выполняя специальные задачи, обнаружила диверсионно-разведывательную группу противника в составе до 15 националистов, одного расчета противотанкового управляемого ракетного комплекса и двух расчетов переносного зенитно-ракетного комплекса.

Используя рельеф местности, Иван скрытно вывел группу к позициям противника и, пользуясь внезапностью, атаковал. В ходе завязавшегося боя один из российских военнослужащих получил тяжелое осколочное ранение ноги. Действуя решительно, проявляя при этом отвагу и мужество, капитан Пахомов под непрекращающимся огневым воздействием противника, лично вытащил раненого товарища из-под обстрела, эвакуировал его в укрытие и оказал первую помощь, после чего вернулся на место боя и продолжал командовать подразделением. В ходе боя значительная часть боевиков, до последнего оказывавших отчаянное сопротивление, была уничтожена. Остальные радикалы, понимая бесперспективность дальнейшего сопротивления, сложили оружие и сдались в плен. Благодаря умелым, решительным и профессиональным действиям капитана Ивана Пахомова, готовящиеся украинскими диверсантами провокации в отношении российских Вооруженных Сил были сорваны».

ЗАГНАЛ ДИВЕРСАНТОВ НА МИННОЕ ПОЛЕ

Капитан Александр Романов

«Группа разграждения под руководством командира инженерно-десантной роты капитана Александра Романова в ходе инженерной разведки обнаружила диверсионно-разведывательную группу из числа украинских националистов, устанавливающих минно-взрывные заграждения, на подступах к одному из населенных пунктов, подконтрольного боевикам. Мгновенно оценив ситуацию, Александр, используя рельеф местности, вместе с подчиненными, занял позиции, исключив всякую возможность националистов к отступлению, и приготовился дать бой врагу.

В ходе внезапной атаки российских инженеров националисты оказались заблокированы между позициями российских войск и заминированной дорогой. Ведя ответный огонь, отступая, один из националистов совершил подрыв на мине, установленной ими. По итогам боя часть боевиков, получивших осколочные ранения от взрыва, сдались в плен. После боя капитан Романов вместе с вверенным ему подразделением приступил к разминированию дороги. В ходе разминирования Руслан лично обнаружил и обезвредил 26 мин. Благодаря решительным действиям, высокому уровню профессиональной подготовки капитана Александра Романова была обезврежена группа вражеских диверсантов, разминирован участок дороги, что создало предпосылки для освобождения города от украинских радикалов. При этом потерь в подразделении российских инженеров не допущено».

ПРИКРЫЛ БРОНЕЙ ТОВАРИЩЕЙ ПО ОРУЖИЮ

Рядовой Иван Юртаев

«Механик-водитель десантно-штурмового взвода рядовой Иван Юртаев в составе батальонно-тактической группы десантно-штурмового полка выполнял специальные задачи по освобождению одного из населенных пунктов от украинских националистов.

Боевая машина, которой управлял Иван, попала под встречный огонь оказывающего ожесточенное сопротивление противника. Умело маневрируя боевой машиной, проявляя отвагу и самоотверженность, рядовой Юртаев защищал бронетехникой ведущих бой товарищей, выбирал удобные позиции для ведения огня по вооруженным формированиям националистов. В ходе боя, боевая машина была подбита выстрелом из гранатомета, в результате чего Иван получил контузию, но смог расположить боевую машину десанта на узкой улице так, чтобы не препятствовать движению своей бронетехники и обеспечить укрытие сослуживцам. После этого, рядовой Юртаев помог выбраться из подбитой машины раненому наводчику, оказал ему первую помощь и продолжил вести бой с националистами до прибытия подкрепления, после чего десантники перешли в контрнаступление и выдавили врага с важного рубежа.

Рядовой Иван Юртаев

Благодаря смелости и решительности рядового Ивана Юртаева все поставленные перед отделением задачи были выполнены. При этом потерь среди военнослужащих отделения допущено не было».

ПОЙМАЛ ЗА РУКУ КОРРЕКТИРОВЩИКА ОГНЯ

Ефрейтор Евгений Ольков

«Инспектор – водитель взвода военной полиции ефрейтор Евгений Ольков выполнял задачу по сопровождению колонны подвоза топлива для развертывания полевого района заправки военной техники. В время заправки танкового полка Евгений Ольков обнаружил в непосредственной близости о района заправки украинского диверсанта, и задержал его. Допросив его на месте, Евгений установил, что диверсант осуществлял разведку мест размещения российских войск для последующей передачи координат местоположения военной техники для нанесения минометного удара.

Ефрейтор Евгений Ольков

Понимая, что диверсант действовал не один, ефрейтор Ольков мгновенно дал команду на немедленное выдвижение тыловой колонны и танкового полка из района, который впоследствии подвергся минометному обстрелу. В дальнейшем Евгений, осуществляя прикрытие подступов к новому району заправки, предотвратил еще 2 попытки проникновения диверсантов. Благодаря смелости, отваге и самоотверженным действиям ефрейтора Евгения Олькова было предотвращено уничтожение большого количества личного состава и военной техники».

ТЕМ ВРЕМЕНЕМ

Командующий войсками Центрального военного округа Александр Лапин вручил государственные награды военнослужащим, проявившим мужество и героизм в ходе специальной военной операции на Украине.

- Наша группировка успешно выполнила все боевые задачи в ходе первого этапа специальной военной операции. Солдаты, сержанты и офицеры проявили стойкость, отвагу и мужество в ходе выполнения задач. Благодарю вас за отличное выполнение должностных обязанностей, честное выполнение воинского долга, - заявил перед строем генерал-полковник Александр Лапин, вручая военнослужащим соединения специального назначения, связи, управления, воинских частей инженерных войск и РХБ защиты ордена Мужества, медали ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени с мечами, знаки отличия ордена Святого Георгия - Георгиевский Крест IV степени, медали «За отвагу», Жукова, Суворова и «За спасение погибавших».