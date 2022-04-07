Штамм коронавируса ХЕ: что известно о самом заразном варианте Covid-19

Гибрид ХЕ обошел по заразности своих предшественников Фото: REUTERS

Эксперты давно предупреждали, что в семье коронавируса SARS-CoV-2 может появиться новый мутант, способный спровоцировать очередную волну заражений. Найденный в Великобритании вариант коронавируса под названием ХЕ – смесь двух подлиний «омикрона» - ВОЗ оценила как самый заразный штамм коронавируса из всех, известных на данный момент.

Гибрид ХЕ обошел по заразности своих предшественников, варианты «омикрона» ВА.1 и ВА.2, который известен также как «стелс-омикрон», потому что может легко уходить от антител.

НАСКОЛЬКО ЗАРАЗЕН ВАРИАНТ ХЕ

По словам представителя Роспотребнадзора Камиля Хафизова, штамм ХЕ на 10% заразнее, чем предыдущий лидер - «омикрон» ВА.2.

КАК ПОЯВИЛСЯ ВАРИАНТ ХЕ

Вариант XE был впервые обнаружен в Англии в середине января. По данным Агентства безопасности здравоохранения Великобритании с тех пор в стране было выявлено 763 случая заражения, что составляет менее 1%.

ЕСТЬ ЛИ В РОССИИ И ГДЕ РАСПРОСТРАНЕН

Пока в России зараженных новым штаммом нет. Однако его предшественник, подвид ВА.2 составляет, по данным Роспотребнадзора, около 80 % всех новых случаев заболевания в стране.

Вариант ХЕ недавно был обнаружен у 50-летней женщины, которая приехала в Индию из Южной Африки. Болезнь протекала в легкой форме, без ярковыраженных симптомов. Также известно о случаях заражения в Китае и Таиланде.

ОТКУДА ВЗЯЛСЯ

Мутации вируса – результат его эволюции. Однако некоторые серьезные мутации могут возникнуть, когда человек заражен более чем одним типом вируса одновременно. В таком случае вирусы могут обмениваться своими «частями» и менять местами генетический код, размножаясь внутри клеток. В результате возникает гибрид с элементами обоих «родителей». Рекомбинантные вирусы – особенно частое явление во время пандемии, когда возбудитель инфекции широко распространен.

КАК НОВЫЙ ВАРИАНТ ПОВЛИЯЕТ НА ЛЕЧЕНИЕ КОВИДА

Пока ответа на этот вопрос нет. Однако предшественники ХЕ – штаммы «омикрона» вполне способны обходить антитела после болезни и вакцинации. А подвиды BA.1 и BA.2 устойчивы к большинству методов лечения моноклональными антителами. Вместе с тем противовирусные препараты паксловид и молнупиравир остаются достаточно эффективными против BA.1 и BA.2.

Пока нет данных о том, способен ли XE избегать такого лечения.

ПОЧЕМУ ЕГО ТАК НАЗВАЛИ

ВОЗ присваивает новым вариантам вируса греческие буквы, такие как «альфа», «дельта» и «омикрон», но только тем, которые вызывают обеспокоенность. Два подварианта «омикрона» — BA.1 и BA.2 — по-прежнему классифицируются как «омикрон», несмотря на то, что они так же генетически отличаются друг от друга, как более ранние варианты «альфа», «бета» и «гамма».

ВОЗ заявила, что будет классифицировать XE под эгидой «омикрона» до тех пор, пока не будут получены подтвержденные данные о значительно большей заразности и тяжести течения.

КТО НА ПОДХОДЕ

В Великобритании отслеживают и еще двух мутантов: XD и XF. Оба варианта представляют собой генетическую смесь «дельта» и «омикрон» BA.1. Бывает и так, что коронавирусы «скрещиваются» с другими типами вирусов, включая грипп и ротавирусы. В теории такой вариант может обладать новыми и неожиданными свойствами.