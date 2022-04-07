Военная спецоперация на Украине 7 апреля 2022: прямая онлайн-трансляция Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Российские военные продолжают спецоперацию на Украине, выполняя задачи по демилитаризации и защите мирного населения. Сайт kp.ru в онлайн-режиме публикует последние новости о военной спецоперации России на Украине на 7 апреля 2022 года.

По данным Минобороны спецслужбы Украины планируют взорвать хранилище химикатов в Харьковской области, где находится 120 тонн хлора. Цель провокации - обвинить Россию в гибели мирных жителей.

Представители Украины проведут встречу с предполагаемыми странами-гарантами безопасности. Переговоры анонсировал украинский президент Владимир Зеленский. Он уточнил, что Киев обсудит с партнерами объединенное понимание гарантий безопасности, и только после этого украинские представители встретятся с Россией.

В Министерстве обороны РФ заявили, что российские ракеты наземного базирования уничтожили командный пункт украинской 56-й отдельной мотопехотной бригады, а также базу националистов, расположенную к северо-западу от Донецка.