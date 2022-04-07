Покупай российское: какие отечественные лекарства подойдут для замены импортных

Есть ряд базовых иностранных лекарственных препаратов, для которых существуют более дешевые отечественные заменители. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Цены на большинство товаров сейчас растут, а вот наши зарплаты, увы, нет. Выбирая, на чем сэкономить, меньше всего хочется урезать расходы на лекарства. Ведь это навредит здоровью. Или нет? На самом деле, в ряде случаев можно вполне безболезненно уменьшить траты, выбирая качественные российские аналоги привычных зарубежных таблеток. Как это грамотно сделать, «Комсомолке» рассказал генеральный директор сервиса дистанционного медицинского образования Vrachu.ru Игорь Степанюков.

- Человеку без медицинского образования сложно разобраться в эффективности того или иного лекарства. Ограничиться поиском информации в интернете - не лучшая идея, ведь в сети зачастую много противоречивых и недостоверных данных, - предупреждает эксперт. - Поэтому мы настоятельно рекомендуем все изменения в программе приема лекарств обсуждать с врачами профильных специальностей (кардиолог, эндокринолог, отоларинголог и т.д. - Ред.) или с врачом-терапевтом.

В то же время есть ряд базовых иностранных препаратов, для которых существуют более дешевые отечественные заменители. В основном это те самые таблетки и порошки, которые большинство из нас закупает для домашней аптечки. По просьбе «КП» эксперты сервиса Vrachu.ru подобрали для наиболее востребованных лекарств равноценные российские аналоги с меньшей ценой.

ЖАРОПОНИЖАЮЩИЕ

Их применяют при гриппе, коронавирусе и простудных заболеваниях. Большинство жаропонижающих обладают также обезболивающим эффектом, отмечает Игорь Степанюков.

- Наиболее часто используемое жаропонижающее средство - нурофен. Средняя цена упаковки из 12-ти таблеток нурофена форте дозировкой 400 мг - 110 руб. Нурофен экспресс, 8 капсул по 200 мг стоит около 140 руб. Их производит компания из Великобритании, а действующим веществом является ибупрофен, - поясняет эксперт. - Такие препараты можно заменить на более экономный вариант: то есть сам ибупрофен. Таблетки по 200-400 мг стоят от 35 до 70 руб за упаковку. Производят их компании из Беларуси и Сербии.

- Также для снижения температуры часто применяются эффералган и панадол. Их действующее вещество – парацетамол. За 16 таблеток эффералгана французского производства в среднем придется отдать 230 – 250 руб. А за французский панадол (в виде суспензии на 120 мг) - около 90 - 100 руб. Их можно заменить на классический российский парацетамол, который стоит 15-60 руб. за упаковку.

- Кроме того, с жаропонижающей целью часто назначаются комбинированные препараты. Это, например, совсем не дешевые терафлю, колдрекс, фервекс, в основе которых - парацетамол в сочетании с антигистаминными средствами и витамином С. Жаропонижающий эффект возникает опять же за счет действия парацетамола. Схожим действием обладают более бюджетные средства (стоимостью до 200 рублей) российского производства: антигриппин-анви, риниколд макс, ибуклин, пенталгин.

Фото: Дмитрий ОРЛОВ

ОБЕЗБОЛИВАЮЩИЕ

Они применяются для облегчения головной боли, зубной боли, боли в пояснице, горле, мышцах, суставах, невралгиях, при болезненных менструациях. Обезболивающими свойствами обладают и жаропонижающие (см. выше).

- Часто назначают препараты на основе нимесулида, - рассказывает Игорь Степанюков. - Это, например, индийский найз, средняя цена - 280 руб. Также в некоторых случаях используют гель найз для наружного применения, его средняя цена около 380 рублей. Кроме этого, прописывают нимулид в таблетках стоимостью около 350 руб. Эти лекарства можно заменить на более бюджетные аналоги российского производства. Так, гель для наружного применения нимесулид-вертекс стоит около 180 руб. А таблетки нимесулид - от 70 до 140 руб за упаковку.

- Еще одна группа обезболивающих - с действующим веществом мелоксикам. Например, германский препарат мовалис со средней ценой 1150 руб. Его российским аналог - таблетки мелоксикам-вертекс, стоимость примерно 240 руб.

- Наконец, есть группа препаратов с действующим веществом диклофенак. Это, например, швейцарский раствор для внутримышечного введения вольтарен со средней ценой в 140 руб. А также таблетки вольтарен по 300 руб за упаковку. И эмульгель вольтарен, его стоимость колеблется в пределах от 250 до 370 руб. Более бюджетные лекарства российского производства с тем же действующим веществом - таблетки диклофенак по цене около 70 руб. Есть также мазь для наружного применения диклофенак ценой 105 руб. и раствор диклофенак для внутримышечного введения по цене 50 руб.

Фото: Дмитрий ОРЛОВ

ПРЕПАРАТЫ ОТ КИШЕЧНЫХ ИНФЕКЦИЙ

- Эта группа лекарств называется энтеросорбентами, - поясняет Игорь Степанюков. - Такие препараты применяются при острых кишечных инфекциях различной этиологии (бактериальные, вирусные. - Ред.) в составе комплексной терапии. А также при пищевых токсикоинфекциях, острых и хронические интоксикациях различного происхождения.

При проблемах подобного рода назначают для приема внутрь гель энтеросгель. Это российский препарат, но дешевым его не назовешь - около 550 руб. У него есть более доступные аналоги. Например, порошок полисорб для приготовления суспензии, который обойдется примерно в два раза дешевле. И порошок смекта для приготовления суспензии по цене 150 руб.

ЛЕКАРСТВА ОТ ИЗЖОГИ

Это так называемые антацидные препараты.

- Один из самых продаваемых - гастал. Его цена составляет от 299 руб. (12 таблеток) до 629 руб. (60 таблеток), - рассказывает эксперт. - Лицензия на оригинальный препарат принадлежит израильской компании, но основной производитель находится в Польше. Гастал - это комбинированное антацидное средство для приема внутрь. Он снижает повышенную кислотность желудочного сока до физиологического уровня. И устраняет диспепсические расстройства за счет нейтрализации избытка соляной кислоты. В то же время есть отечественный препарат гастрасан адванс, который обойдется несколько дешевле - 500 руб. за 60 таблеток. Это полный аналог гастала, который содержит абсолютно те же активные вещества, в тех же концентрациях и производится в России.

- Кроме этого, нередко при изжоге применяется препарат ренни (от 300 руб). Он производится во Франции, несмотря на то что регистрационная лицензия принадлежит России. И для него тоже есть подходящие отечественные аналоги : рамни (123 руб.) и гасит (214-340 руб).

Фото: Дмитрий ОРЛОВ

ПРЕПАРАТЫ ДЛЯ УЛУЧШЕНИЯ ПИЩЕВАРЕНИЯ

Это препараты на основе кишечных ферментов.

- С их помощью можно значительно уменьшить симптомы ферментной недостаточности поджелудочной железы, включая боль в области живота, метеоризм, изменение частоты и консистенции стула, - поясняет Игорь Степанюков. - Панкреатические ферменты облегчают расщепление белков, жиров, углеводов, что приводит к их полному всасыванию в тонкой кишке.

- Одно из наиболее популярных лекарств в этой группе - немецкий препарат креон (322 руб. за 20 капсул или 681 руб. за 50 капсул). У него есть полный аналог российского производства: микразим, который стоит от 250 руб. за 20 капсул до 866 руб. за 100 капсул. Также можно посоветовать панкреатин стоимостью от 119 руб.

! Следует обратить внимание на то, что при переходе с креона на другие препараты надо учитывать разное количественное сочетание составных частей-ферментов, отмечает эксперт.

Фото: Дмитрий ОРЛОВ

АНТИСЕКРЕТОРНЫЕ ПРЕПАРАТЫ (ДЛЯ СНИЖЕНИЯ ВЫРАБОТКИ СОЛЯНОЙ КИСЛОТЫ)

Эти препараты назначают для лечения заболеваний, связанных с повышенной кислотностью желудка. Их применяют, в частности, при изжоге, связанной с рефлюксной болезнью, и при язвах желудка.

- Среди самых популярных антисекреторных препаратов - ингибитор протонной помпы (ИПП) с действующим веществом омепразол. Это лекарство индийского производства омез. Его цена около 195 руб. за 30 капсул. Полный аналог российского производства имеет название, идентичное действующему веществу: омепразол и стоит около 76 руб.

- Также к группе ИПП относится препарат нольпаза (от 341 руб.), права на производство которого принадлежат словенской компании. И у этого препарата есть российский аналог: пантопразол (от 227 руб.).

Фото: Дмитрий ОРЛОВ

ВАЖНО

- В заключение еще раз хочу обратить внимание, что любые изменения в программе лечения нужно обязательно обсудить с врачом. И только после этого принимать решение, - подчеркивает генеральный директор сервиса дистанционного медицинского образования Vrachu.ru Игорь Степанюков.