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Здоровье7 апреля 2022 10:59

Покупай российское: какие отечественные лекарства подойдут для замены импортных

Эксперт сервиса дистанционного медицинского образования Vrachu.ru дал советы, на чем можно сэкономить без ущерба для здоровья
Анна НИКОЛАЕВА
Есть ряд базовых иностранных лекарственных препаратов, для которых существуют более дешевые отечественные заменители.

Есть ряд базовых иностранных лекарственных препаратов, для которых существуют более дешевые отечественные заменители.

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Цены на большинство товаров сейчас растут, а вот наши зарплаты, увы, нет. Выбирая, на чем сэкономить, меньше всего хочется урезать расходы на лекарства. Ведь это навредит здоровью. Или нет? На самом деле, в ряде случаев можно вполне безболезненно уменьшить траты, выбирая качественные российские аналоги привычных зарубежных таблеток. Как это грамотно сделать, «Комсомолке» рассказал генеральный директор сервиса дистанционного медицинского образования Vrachu.ru Игорь Степанюков.

- Человеку без медицинского образования сложно разобраться в эффективности того или иного лекарства. Ограничиться поиском информации в интернете - не лучшая идея, ведь в сети зачастую много противоречивых и недостоверных данных, - предупреждает эксперт. - Поэтому мы настоятельно рекомендуем все изменения в программе приема лекарств обсуждать с врачами профильных специальностей (кардиолог, эндокринолог, отоларинголог и т.д. - Ред.) или с врачом-терапевтом.

В то же время есть ряд базовых иностранных препаратов, для которых существуют более дешевые отечественные заменители. В основном это те самые таблетки и порошки, которые большинство из нас закупает для домашней аптечки. По просьбе «КП» эксперты сервиса Vrachu.ru подобрали для наиболее востребованных лекарств равноценные российские аналоги с меньшей ценой.

ЖАРОПОНИЖАЮЩИЕ

Их применяют при гриппе, коронавирусе и простудных заболеваниях. Большинство жаропонижающих обладают также обезболивающим эффектом, отмечает Игорь Степанюков.

- Наиболее часто используемое жаропонижающее средство - нурофен. Средняя цена упаковки из 12-ти таблеток нурофена форте дозировкой 400 мг - 110 руб. Нурофен экспресс, 8 капсул по 200 мг стоит около 140 руб. Их производит компания из Великобритании, а действующим веществом является ибупрофен, - поясняет эксперт. - Такие препараты можно заменить на более экономный вариант: то есть сам ибупрофен. Таблетки по 200-400 мг стоят от 35 до 70 руб за упаковку. Производят их компании из Беларуси и Сербии.

- Также для снижения температуры часто применяются эффералган и панадол. Их действующее вещество – парацетамол. За 16 таблеток эффералгана французского производства в среднем придется отдать 230 – 250 руб. А за французский панадол (в виде суспензии на 120 мг) - около 90 - 100 руб. Их можно заменить на классический российский парацетамол, который стоит 15-60 руб. за упаковку.

- Кроме того, с жаропонижающей целью часто назначаются комбинированные препараты. Это, например, совсем не дешевые терафлю, колдрекс, фервекс, в основе которых - парацетамол в сочетании с антигистаминными средствами и витамином С. Жаропонижающий эффект возникает опять же за счет действия парацетамола. Схожим действием обладают более бюджетные средства (стоимостью до 200 рублей) российского производства: антигриппин-анви, риниколд макс, ибуклин, пенталгин.

Фото: Дмитрий ОРЛОВ

ОБЕЗБОЛИВАЮЩИЕ

Они применяются для облегчения головной боли, зубной боли, боли в пояснице, горле, мышцах, суставах, невралгиях, при болезненных менструациях. Обезболивающими свойствами обладают и жаропонижающие (см. выше).

- Часто назначают препараты на основе нимесулида, - рассказывает Игорь Степанюков. - Это, например, индийский найз, средняя цена - 280 руб. Также в некоторых случаях используют гель найз для наружного применения, его средняя цена около 380 рублей. Кроме этого, прописывают нимулид в таблетках стоимостью около 350 руб. Эти лекарства можно заменить на более бюджетные аналоги российского производства. Так, гель для наружного применения нимесулид-вертекс стоит около 180 руб. А таблетки нимесулид - от 70 до 140 руб за упаковку.

- Еще одна группа обезболивающих - с действующим веществом мелоксикам. Например, германский препарат мовалис со средней ценой 1150 руб. Его российским аналог - таблетки мелоксикам-вертекс, стоимость примерно 240 руб.

- Наконец, есть группа препаратов с действующим веществом диклофенак. Это, например, швейцарский раствор для внутримышечного введения вольтарен со средней ценой в 140 руб. А также таблетки вольтарен по 300 руб за упаковку. И эмульгель вольтарен, его стоимость колеблется в пределах от 250 до 370 руб. Более бюджетные лекарства российского производства с тем же действующим веществом - таблетки диклофенак по цене около 70 руб. Есть также мазь для наружного применения диклофенак ценой 105 руб. и раствор диклофенак для внутримышечного введения по цене 50 руб.

Фото: Дмитрий ОРЛОВ

ПРЕПАРАТЫ ОТ КИШЕЧНЫХ ИНФЕКЦИЙ

- Эта группа лекарств называется энтеросорбентами, - поясняет Игорь Степанюков. - Такие препараты применяются при острых кишечных инфекциях различной этиологии (бактериальные, вирусные. - Ред.) в составе комплексной терапии. А также при пищевых токсикоинфекциях, острых и хронические интоксикациях различного происхождения.

При проблемах подобного рода назначают для приема внутрь гель энтеросгель. Это российский препарат, но дешевым его не назовешь - около 550 руб. У него есть более доступные аналоги. Например, порошок полисорб для приготовления суспензии, который обойдется примерно в два раза дешевле. И порошок смекта для приготовления суспензии по цене 150 руб.

ЛЕКАРСТВА ОТ ИЗЖОГИ

Это так называемые антацидные препараты.

- Один из самых продаваемых - гастал. Его цена составляет от 299 руб. (12 таблеток) до 629 руб. (60 таблеток), - рассказывает эксперт. - Лицензия на оригинальный препарат принадлежит израильской компании, но основной производитель находится в Польше. Гастал - это комбинированное антацидное средство для приема внутрь. Он снижает повышенную кислотность желудочного сока до физиологического уровня. И устраняет диспепсические расстройства за счет нейтрализации избытка соляной кислоты. В то же время есть отечественный препарат гастрасан адванс, который обойдется несколько дешевле - 500 руб. за 60 таблеток. Это полный аналог гастала, который содержит абсолютно те же активные вещества, в тех же концентрациях и производится в России.

- Кроме этого, нередко при изжоге применяется препарат ренни (от 300 руб). Он производится во Франции, несмотря на то что регистрационная лицензия принадлежит России. И для него тоже есть подходящие отечественные аналоги : рамни (123 руб.) и гасит (214-340 руб).

Фото: Дмитрий ОРЛОВ

ПРЕПАРАТЫ ДЛЯ УЛУЧШЕНИЯ ПИЩЕВАРЕНИЯ

Это препараты на основе кишечных ферментов.

- С их помощью можно значительно уменьшить симптомы ферментной недостаточности поджелудочной железы, включая боль в области живота, метеоризм, изменение частоты и консистенции стула, - поясняет Игорь Степанюков. - Панкреатические ферменты облегчают расщепление белков, жиров, углеводов, что приводит к их полному всасыванию в тонкой кишке.

- Одно из наиболее популярных лекарств в этой группе - немецкий препарат креон (322 руб. за 20 капсул или 681 руб. за 50 капсул). У него есть полный аналог российского производства: микразим, который стоит от 250 руб. за 20 капсул до 866 руб. за 100 капсул. Также можно посоветовать панкреатин стоимостью от 119 руб.

! Следует обратить внимание на то, что при переходе с креона на другие препараты надо учитывать разное количественное сочетание составных частей-ферментов, отмечает эксперт.

Фото: Дмитрий ОРЛОВ

АНТИСЕКРЕТОРНЫЕ ПРЕПАРАТЫ (ДЛЯ СНИЖЕНИЯ ВЫРАБОТКИ СОЛЯНОЙ КИСЛОТЫ)

Эти препараты назначают для лечения заболеваний, связанных с повышенной кислотностью желудка. Их применяют, в частности, при изжоге, связанной с рефлюксной болезнью, и при язвах желудка.

- Среди самых популярных антисекреторных препаратов - ингибитор протонной помпы (ИПП) с действующим веществом омепразол. Это лекарство индийского производства омез. Его цена около 195 руб. за 30 капсул. Полный аналог российского производства имеет название, идентичное действующему веществу: омепразол и стоит около 76 руб.

- Также к группе ИПП относится препарат нольпаза (от 341 руб.), права на производство которого принадлежат словенской компании. И у этого препарата есть российский аналог: пантопразол (от 227 руб.).

Фото: Дмитрий ОРЛОВ

ВАЖНО

- В заключение еще раз хочу обратить внимание, что любые изменения в программе лечения нужно обязательно обсудить с врачом. И только после этого принимать решение, - подчеркивает генеральный директор сервиса дистанционного медицинского образования Vrachu.ru Игорь Степанюков.

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