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Звезды6 апреля 2022 21:55

Тесты на наркотики, ломки, алкоголь: Валерия в ужасе забрала свою 13-летнюю дочь из элитной школы в Швейцарии

Певице рекомендовали учебное заведение как пансион для благородных девиц, а в итоге она вернула Анну в обычную московскую школу
Ирина СУХАНОВА
Валерия.

Валерия.

Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Дочь Валерии Анна Шульгина не скрывает, что у нее было непростое детство. Ее родной отец, композитор Александр Шульгин был домашним тираном и поднимал на нее руку. Певица развелась с мужем и вышла замуж за продюсера Иосифа Пригожина, когда девочке было 12 лет. А в 13 мама отправила ее учиться в элитную школу в Швейцарии. Девушка говорила, что в подростковые годы она много «чудила» - баловалась сигаретами, алкоголем и даже запрещенными препаратами. В откровенном интервью Валерия рассказала, почему она была вынуждена забрать свою дочь из дорогого пансиона в Женеве и отдать Анну в обычную московскую школу.

Элитную заграничную школу для девочек Валерии рекомендовали как институт благородных девиц для богатых наследниц. Певице очень понравилось красивое здание и окружающая его природа. Но именно там у Анны Шульгиной начались серьезные проблемы. В этом заведении, из окон которого открывался чудесный вид на Женевское озеро, Анна узнала, что такое наркотические ломки и алкоголь. Шульгиной пришлось учиться с одноклассницами, которые были на два года старше ее. 15-летние девушки жили по своим жестким законам и тихих «отличниц» не жаловали.

- Дочка жила по их правилам и их интересами. Тесты на наркотики в школе делались регулярно, и у нее все они были отрицательные. Но она взаимодействовала с девочками и рассказывала, что видела жуткие истории с ломками и прочим ужасом. Вот такая элитная школа, - призналась Валерия в интервью порталу «7 Дней».

Отучившись в школе год, Анна приехала в Москву на каникулы. Провела дома все лето, а за два дня до отъезда в Швейцарию решила попрощаться с московскими друзьями. Дочь не отвечала на звонки, хотя было уже за полночь. Валерия обзвонила всех друзей Ани – они все оказались дома. Артистка очень переживала и даже собиралась обратиться в полицию, когда дочка явилась домой – пьяная, зареванная, с размазанной по лицу тушью.

- Конечно, она получила от меня по полной. Тогда я дала ей затрещину в первый и последний раз в жизни. А на следующий день мы решили, что ни в какую школу она не поедет, - говорит Валерия.

Отца девушке заменил Иосиф Пригожин. Продюсер женился на Валерии, когда Анне было 12 лет.

Отца девушке заменил Иосиф Пригожин. Продюсер женился на Валерии, когда Анне было 12 лет.

Фото: Михаил ФРОЛОВ

Вскоре певица отправилась в гастрольный тур и взяла Анну с собой. В дороге девочка стала дистанционно заниматься по московской школьной программе. А когда вернулась домой, продолжила учебу уже в России. Валерия приставила к ней охрану, и Анну отвозили в школу и встречали с занятий телохранители.

- Фактически была под домашним арестом полгода. Во всяком случае, скоро она поняла, что ей бунтовать и рисковать здоровьем уже не интересно, - рассказала Валерия. - Да, то, что люди проходили в 18 лет, дорвавшись до свободы, до взрослой жизни, дочь прошла в 13. Но все в итоге хорошо. И сейчас я думаю: «Господи, даже не верится, что у меня были проблемы с ребенком».

Как и мама, Анна Шульгина решила посвятить свою жизнь музыке и стала певицей. Молодая артистка сменила имя и взяла псевдоним Шена. Но в прошлом году дочь Валерии неожиданно исчезла из соцсетей и много месяцев подряд не появлялась на публике. Оказалось, что Анна пережила депрессию. Черная волна апатии накрыла ее после того, как она переболела коронавирусом.

- Была апатия. Апатия такая, что ты равнодушен ко всему. Ни злости, ни счастья, ни грусти. Просто сидишь и смотришь в одну точку, не понимая, сколько времени прошло, - рассказывала Анна.

В этот тяжелый период девушку поддержала ее семья. Кроме того, ей очень помогла помощь психолога.

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