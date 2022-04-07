Тесты на наркотики, ломки, алкоголь: Валерия в ужасе забрала свою 13-летнюю дочь из элитной школы в Швейцарии

Валерия. Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Дочь Валерии Анна Шульгина не скрывает, что у нее было непростое детство. Ее родной отец, композитор Александр Шульгин был домашним тираном и поднимал на нее руку. Певица развелась с мужем и вышла замуж за продюсера Иосифа Пригожина, когда девочке было 12 лет. А в 13 мама отправила ее учиться в элитную школу в Швейцарии. Девушка говорила, что в подростковые годы она много «чудила» - баловалась сигаретами, алкоголем и даже запрещенными препаратами. В откровенном интервью Валерия рассказала, почему она была вынуждена забрать свою дочь из дорогого пансиона в Женеве и отдать Анну в обычную московскую школу.

Элитную заграничную школу для девочек Валерии рекомендовали как институт благородных девиц для богатых наследниц. Певице очень понравилось красивое здание и окружающая его природа. Но именно там у Анны Шульгиной начались серьезные проблемы. В этом заведении, из окон которого открывался чудесный вид на Женевское озеро, Анна узнала, что такое наркотические ломки и алкоголь. Шульгиной пришлось учиться с одноклассницами, которые были на два года старше ее. 15-летние девушки жили по своим жестким законам и тихих «отличниц» не жаловали.

- Дочка жила по их правилам и их интересами. Тесты на наркотики в школе делались регулярно, и у нее все они были отрицательные. Но она взаимодействовала с девочками и рассказывала, что видела жуткие истории с ломками и прочим ужасом. Вот такая элитная школа, - призналась Валерия в интервью порталу «7 Дней».

Отучившись в школе год, Анна приехала в Москву на каникулы. Провела дома все лето, а за два дня до отъезда в Швейцарию решила попрощаться с московскими друзьями. Дочь не отвечала на звонки, хотя было уже за полночь. Валерия обзвонила всех друзей Ани – они все оказались дома. Артистка очень переживала и даже собиралась обратиться в полицию, когда дочка явилась домой – пьяная, зареванная, с размазанной по лицу тушью.

- Конечно, она получила от меня по полной. Тогда я дала ей затрещину в первый и последний раз в жизни. А на следующий день мы решили, что ни в какую школу она не поедет, - говорит Валерия.

Отца девушке заменил Иосиф Пригожин. Продюсер женился на Валерии, когда Анне было 12 лет. Фото: Михаил ФРОЛОВ

Вскоре певица отправилась в гастрольный тур и взяла Анну с собой. В дороге девочка стала дистанционно заниматься по московской школьной программе. А когда вернулась домой, продолжила учебу уже в России. Валерия приставила к ней охрану, и Анну отвозили в школу и встречали с занятий телохранители.

- Фактически была под домашним арестом полгода. Во всяком случае, скоро она поняла, что ей бунтовать и рисковать здоровьем уже не интересно, - рассказала Валерия. - Да, то, что люди проходили в 18 лет, дорвавшись до свободы, до взрослой жизни, дочь прошла в 13. Но все в итоге хорошо. И сейчас я думаю: «Господи, даже не верится, что у меня были проблемы с ребенком».

Как и мама, Анна Шульгина решила посвятить свою жизнь музыке и стала певицей. Молодая артистка сменила имя и взяла псевдоним Шена. Но в прошлом году дочь Валерии неожиданно исчезла из соцсетей и много месяцев подряд не появлялась на публике. Оказалось, что Анна пережила депрессию. Черная волна апатии накрыла ее после того, как она переболела коронавирусом.

- Была апатия. Апатия такая, что ты равнодушен ко всему. Ни злости, ни счастья, ни грусти. Просто сидишь и смотришь в одну точку, не понимая, сколько времени прошло, - рассказывала Анна.

В этот тяжелый период девушку поддержала ее семья. Кроме того, ей очень помогла помощь психолога.