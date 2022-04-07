«Владелец замков и отелей»: Стало известно, кто оплачивает роскошную жизнь Ренаты Литвиновой в Париже

Рената Литвинова. Фото: Иван ВИСЛОВ

Рената Литвинова, как и многие звезды, улетела за границу. Актриса обосновалась в Париже, где у нее есть квартира. Артистка объявила, что в ближайшее время не вернется в домой, и даже отменила спектакль со своим участием в Санкт-Петербурге. Ее единственная дочь Ульяна учится в Королевской академии искусств в Антверпене. Так что формально артистка решила обосноваться поближе к дочери. На самом деле Рената решила переселиться во Францию поближе к своему любимому мужчине. Еще в прошлом году стало известно, что у актрисы роман с французским миллионером. Судя по всему, именно он и оплачивает роскошную жизнь Литвиновой в Париже.

Возлюбленный звезды не только богат, но и вхож в высшее общество. Как давно длятся их отношения, неизвестно. Но влюбленные продолжали видеться во время пандемии, и даже закрытые границы не охладили их чувств.

- У Ренаты новыи кавалер из cre me de la cre me, из привилегированнои касты французских миллионеров, владелец замков и отелей и, наверное, газет и пароходов, - писал в прошлом году журнал Tatler.

В прошлом году журнал "Tatler" сообщил, что у Ренаты роман с французским миллионером. Фото: соцсети.

По информации издания, европейский миллионер красиво ухаживает за 55-летней актрисой, делая широкие жесты, чтобы впечатлить ее. Например, в разгар пандемии, когда все заведения во французской столице были закрыты, он открыл для нее «легендарныи икорный ресторан на пляс Мадлен». Судя по всему, речь идет о ресторане «Caviar Kaspia» на площади Мадлен, одном из самых дорогих заведений Парижа, где можно угоститься черной икрой.

Напомним, Рената дважды была замужем. Первым мужем актрисы стал продюсер Александр Антипов. Супруги прожили вместе всего год: поженились в 1996 году и расстались в 1997-м. Вторым супругом Литвиновой стал бизнесмен Леонид Добровский, за которым она была замужем с 2001 по 2007 год. В этом браке у нее родилась дочь Ульяна, сейчас девушке 20 лет.

После развода бизнесмен хорошо обеспечил жену и дочь. Рената смогла купить квартиру в Париже и, когда дочке исполнилось 11 лет, отправила девочку учиться во Францию. В Париже Ульяна жила на попечении няни, а Рената приезжала туда из Москвы наездами. Проучившись в парижской школе пять лет, Ульяна еще два года жила в Лондоне, а затем переехала в Бельгию. После защиты диплома она собирается уехать в США и основать собственный модный бренд.