Будут ли гореть американские танки в степях Украины

Госсекретарь США Блинкен похвастался "жирностью" американских оружейных потоков Фото: REUTERS

Каждый день Минобороны России рапортует о количестве уничтоженной боевой техники украинской армии.

По самым грубым подсчетам, танков, самолетов, вертолетов, пушек и других вооружений разбито уже от 60 до 80 процентов. И вроде при такой интенсивности демилитаризации (зная, разумеется, сколько бронемашин и стволов было у украинского войска на начало операции) можно даже прикинуть, когда у Киева крупное "боевое железо" должно полностью закончиться. Допустим, до конца апреля. К тому времени (на мой взгляд), наши войска постараются смешать с землей самую крупную - 90-тысячную - группировку врага - в Донбассе. Эта генеральная битва уже готовится.

И вот тут я в своих расчетах дал маху: ибо не учел очень важный фактор - количество тех вооружений, которые США и другие страны НАТО (и даже не входящие в этот блок, как, например, Швеция, Австралия, Грузия, Молдавия - как же без них!) уже поставляют или намерены поставить в ближайшее время Украине.

А все это может несколько изменить картину на поле боя. И отодвинуть сроки завершения операции. И, естественно, увеличить жертвы военных действий - на что и рассчитывают США.

То есть, с одной стороны, мы ударными темпами сокращаем боевой потенциал Украины, а с другой - его щедро накачивают и обновляют "друзья" Киевского режима.

Ну и как будем решать эту проблему? Как говорится, прикинем варианты.

Список стран, которые вскладчину накачивают Украину вооружениями, известен. Главные потоки боевого железа на Украину идут через Польшу, - там уже создан своего рода накопительный хаб. В нем собираются хорошо знакомые украинцам советские системы С-300, "Круг", "Бук", "Квадрат" (их "выскребли" в армиях стран бывшего Варшавского Договора, переметнувшихся в НАТО). Есть сведения, что там же собирают и старенькие, еще способные взлетать, советские истребители МиГ-29. Говорят, что набралось уже несколько десятков. Чехи подгоняют танки Т-72 и боевые машины пехоты БМП-1.

Кстати, американцы по морю притащили в Грецию тяжелую бронетехнику и уже погнали железнодорожный состав со своими "Абрамсами" ... тоже в Польшу. Украинские экипажи уже прошли обучение в США (причем, не только танкисты).

Жадные прибалты "со слезами на глазах" отдали украинцам еще недавно подаренные им американские переносные зенитные ракетные комплексы "Стингер".

Некоторые оружейные караваны уже потихоньку пробираются через границы некоторых соседних с Украиной стран - той же Польши, Румынии, Словакии и уже названной Молдавии. Венгрия участвовать в этой затее отказалась. Боеприпасы и легкие вооружения тащут в замаскированном под машины "Красного креста" или Международной почты. Или в автобусах с зашторенными окнами с надписью "Дети". Тяжелые вооружения двигаются, как правило, в ночное время и по лесным дорогам. А там, где их нет, колонны передвигаются "прыжками жабы" - от одного населенного пункта к другому, где маскируются до сумерков, прижимаясь к жилым домам, школам, больницам (видимо, знают, что в таком случае россияне ракетами бить их не будут, дабы не пострадало местное население).

Тем временем в украинском Генштабе придумали и еще одну неказистую хитрость, приказали вагоноремонтникам переоборудовать пассажирские вагоны так, чтобы в них можно было перевозить боевую технику, боеприпасы и горючее. А вот военно-транспортные самолеты США и Великобритании прилетают с оружейным грузом в некоторые аэропорты Западной Украины, - тут тоже расчет на то, что россияне не рискнут бить их на территории гражданских объектов. Затем эти грузы украинцы растаскивают на разные участки фронта. Госсекретарь США Блинкен похвастался "жирностью" американских оружейных потоков: "Мы поставили нашим украинским друзьям противотанковых ракетных комплексов "Джавелин" столько, что на один русский танк их выпадает 10!"...

И вот здесь возникает центровой вопрос: как на все это будет реагировать Россия?

Конечно, она должна бить и жечь все иностранное вооружение, которое приползет или прилетит на Украину. Уже пора. Придется перерубать железнодорожные артерии. Другого способа решения проблемы нет. Тем более, нельзя допустить чтобы уже почти окруженная группировка украинских войск на Донбассе получила и боевую технику, и боеприпасы, и горючее для генерального сражения.

- А у нас-то ракет и бомб для завершения "большого дела" хватит? - спросил я на днях гендиректора одного из российских оборонных заводов, - ведь за время операции наша армия серьезно поизрасходовала такое "добро".

- Если надо ради победы, - будем работать без выходных в три смены, - ответил он. - Опыт наших дедов и отцов не забыт...