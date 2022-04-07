Националисты на Донбассе растоптали Знамя Победы, которое отняли у стариков

Украинские военные в Донбассе Фото: REUTERS

Все это поведение в традиции бравого воинства украинских рагулей. Только и умеют, что брить налысо женщин и выламывать руки старикам и детям. Этими кадрами трудно кого-то удивить на Украине. Не удивились такой встрече и пенсионеры донбасского села, что приняли сначала неизвестных в форме, за людей. А они оказались фашистами.

- Скажи слава Путину, слава российским войскам, - пристала к старику группа вооруженных неонацистов на улице села.

- Не, говорить ничего не буду, - смотрит через очки дедушка испуганно, очевидно он уже понял, с кем имеет дело.

- Только это твоя жена говорила, - настаивает один из вооруженных нацистов.

В этот момент из калитки на улицу выходит его пожилая супруга в платочке. В руках она высоко несет Знамя Победы. Подходит к группе вооруженных людей.

- О, бабушка встречает российские войска, видите встречает с красным флагом. Разверните вашу тряпочку, знамя, подходите, - гакает на камеру заезжий рагуль.

- Вы нас ждали, - с издевкой в голосе спрашивает он бабушку.

- Ждали, ждали и молились за вас, и за Путина и за весь народ, - с радостью в голосе говорит пенсионерка.

- А давайте отблагодарим вас за то, что ждали, вот берите продукты, Артур, дай, - просит оператор.

Пожилой женщине дают в руки пакет, потом начинают передавать еще консервы.

- Это за русский мир, от Путина, - вот держите весь пакет.

- Не надо, вам надо, - бабушка замечает неладное, начинает понимать, кто перед ней.

У нее забирают из руки Знамя Победы и бросают его на землю.

- Слава Украине, Слава Украине, - повторяя, "бравые" вояки начинают втаптывать ботинками в пыль отнятое у стариков Знамя Победы.

Пенсионерка опускает пакет с продуктами на землю. Потом демонстративно ставит перед ногами молодчиков.

- Берите, берите, – говорят ей украинские военные за кадром

- Не буду. За этот флаг мои родители воевали. А вы ногами топчите, – сказала она строго.

Чем закончилась эта ситуация для стариков, неясно. Возможно, самоутвердившись за их счет, залетные украинские националисты пошли заливать страх перед встречей с российскими военнослужащими.