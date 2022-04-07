В США опасаются гигантского скачка цен в случае полного запрета импорта нефти из России

Санкции, которые западные страны вводят в отношении России, достаточно больно бьют по самим жителям этих стран: беспрецедентный рост цен на газ и бензин, падение уровня жизни населения, подорожание продуктов и прочее. Фото: REUTERS

Полный запрет на поставки в Соединенные Штаты российской нефти вполне способны вызвать стремительный рост цен – об этом руководство страны предупредила министр финансов США Джанет Йеллен.

– Проблема с блокировкой экспорта нефти из России заключается в том, что многие страны, особенно в Европе, очень сильно от этого зависят. И мы, вероятно, увидим стремительный рост цен, если введем полный запрет на нефть, – поделилась глава Минфина своими опасениями в палате представителей Конгресса.

Санкции, которые западные страны вводят в отношении России, достаточно больно бьют по самим жителям этих стран: беспрецедентный рост цен на газ и бензин, падение уровня жизни населения, подорожание продуктов и прочее. При этом эксперты предполагают, что подобные процессы – лишь начало глобальных изменений в мировой экономике.

На этом фоне руководство ЕС и США признает, что все, введенные ранее рестрикции, либо не работают, либо оказывают на Россию недостаточно сильный эффект.

Очередным шагом в попытке наказать РФ стало обсуждение вопроса о полном запрете импорта российской нефти в США. Который, кстати, за последние месяцы вырос более чем на 40%.

С другой стороны – Западу не привыкать «стрелять себе в ногу» в надежде досадить России. Достаточно вспомнить призывы «есть меньше мяса назло Путину», купаться реже и ездить медленнее ради экономии катастрофически недостающих ресурсов.