Французские виноделы предрекают неурожайный год

Аномальные заморозки ставят под вопрос урожай винограда во Франции. Фото: REUTERS

По данным синоптиков, минувшие ночи были во Франции настолько холодными, что такие низкие температуры фиксировались в последний раз в 1947 году.

В северо-восточном регионе Марна было холоднее всего - -9,3 градуса по Цельсию, в Шампани столбик термометра показал отметку в -9 градусов.

- Нетипичные для начала апреля холода были по всей стране, - разводит руками синоптик Патрик Галуа. – Исключение составили: Париж, побережье Средиземного моря и Ла-Манш.

Особенно пострадали виноградники Роны.

- На виноградных лозах образовался иней, и уже понятно, что сильные заморозки отрицательно повлияют на урожай этого года, - объясняет президент профсоюза сельскохозяйственных производителей Кристиан Ламберт. – Прогнозы виноделов неутешительные – вина урожая этого года может не быть вовсе.

В прошлом году во Франции тоже были сильные весенние заморозки, из-за которых садоводы и виноградари потеряли значительную часть урожая персиков, абрикосов, вишни, винограда и груш. Так что нынешние морозы они считают настоящим стихийным бедствием.