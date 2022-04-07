В Италии журналиста хотят лишить престижной премии за сомнения в «украинской» версии событий в Буче

На улицах пострадавшего в ходе боев города Буча, Украина. Фото: REUTERS

В далеком 2007 году известный итальянский писатель, журналист и военный корреспондент Тони Капуццо был одним из членов жюри Международной литературной премии «Тициано Терцани», решившим присвоить (посмертно) эту престижную награду Анне Политковской. Свое решение он тогда обосновал тем, что на протяжении всей своей карьеры строго соблюдал высокие идеалы «военной и расследовательской журналистики», стараясь всегда следовать принципам объективности и беспристрастности.

Его репортажи про боевые действия в бывшей Югославии, Сомали, Афганистане и на Ближнем Востоке пользовались огромной популярностью именно за их нейтральность и попытки донести до общественности реальную подоплеку конфликтов.

Вот и в ходе своего выступления на передаче «Quarta Repubblica» телеканала «Rete4» Капуццо усомнился в «украинской» версии событий в Буче. Журналист среди прочего обратил внимание аудитории на тот факт, что фотографии убитых мирных жителей начали распространяться только через несколько дней после вывода российских войск.

Припомнил писатель и заявления мэра города об отсутствии жертв, сделанные им сразу же после «отступления захватчиков».

Реакция охранителей свободы слова не заставила себя долго ждать. Пока отдельные комментаторы клеймили Тони Капуццо как «ярого путиниста» в социальных сетях, культурная ассоциация «Pan Assoverdi» предложила лишить журналиста престижной международной журналистской премии «Искья» (Premio Ischia Internazionale di Giornalismo).

В ответ военкор, как человек бывалый, предложил «прямо сейчас» выслать награду в адрес общественников службой экспресс-доставки.

Не поддержали инициативу «правозащитников и экологов» и в оргкомитете «Искьи», подчеркнув, что не занимаются цензурой и всячески поощряют свободу слова и журналистики.