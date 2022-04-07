В США подтвердили, что лидеры движения Black Lives Matter потратили пожертвования на роскошный особняк

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В американских СМИ появилось подтверждение покупки лидерами движения Black Lives Matter «домика» в Южной Калифорнии за $6 миллионов. И ни для кого не секрет, что на приобретение шикарной недвижимости были потрачены средства борцов за расовую справедливость, перечисленные ими в качестве благотворительной помощи организации.

Видео возле купленного втайне особняка три лидера BLM – Патрис Хан-Каллорс, Алисия Гарза и Мелина Абдулла – записали еще в прошлом году. Таким образом активистки отметили годовщину гибели иконы движения – преступника и наркомана Джорджа Флойда.

При этом Каллорс отметила, что ей не хватило совсем немного времени, чтобы перейти в «режим выживания». Однако, по всей видимости, средства от борцов за справедливость подоспели более чем своевременно.

Известно, что приобретенный особняк имеет не менее шести спален, оборудован каминами, бассейном и солидной парковкой на 20 автомобилей. Куплен же он был на имя Дайана Паскала, который, как оказалось, трудится финансовым менеджером в семейной компании лесбиянок Хан-Каллорс и ее жены Джанаи Хан.

Многочисленные покупки дорогой недвижимости вынудили Хан-Каллорс, соучредительницу BLM, покинуть пост исполнительного директора организации, однако прав на элитную недвижимость она не потеряла.

Пытаясь замять скандалы с дорогими домами, лидеры движения называли их «кампусами» и обещали разместить в них коммуны художников. Однако по прошествии времени выяснилось, что никаких объектов искусства здесь так и не было создано.