В США подтвердили подлинность видео расправы украинских военных над российскими

Фото: REUTERS

Одно из крупнейших изданий США The New York Times было вынуждено признать подлинность видеоролика, на котором украинские военнослужащие в нарушение всех конвенций учиняют расправу над беззащитными российскими солдатами.

Опубликованное в сети в понедельник видео, подлинность которого подтверждена The New York Times, демонстрирует, как группа украинских солдат убивает пленных российских военнослужащих неподалеку от деревни к западу от Киева, – говорится в публикации.

По всей видимости, съемка была произведена в конце марта во время вывода войск РФ из ряда областей Украины, включая Киевскую.

На записи видно, как украинские солдаты выстрелами добивают одетого в российскую военную форму мужчину, подающего признаки жизни.

Неподалеку от места казни лежат еще несколько тел российских солдат в камуфляжах и с белыми опознавательными повязками на рукавах. При этом отчетливо видно, что у одного из мужчин связаны руки – то есть на момент расправы он был обезоружен, не представлял угрозы для украинцев и мог считаться пленным.

Вокруг голов убитых солдат расплываются пятна крови, а последний, расстрелянный украинцем, издавал характерные хрипы – все это, по мнению экспертов, указывает на то, что уже обезоруженным военным перерезали горло.

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