Прощальные слова Жириновского: «Мы все живем на тройку»

Лидер ЛДПР Владимир Жириновский на радиостанции `Комсомольская правда`. Фото: Иван МАКЕЕВ

Знаю, большинство изданий и телеканалов давно готовили некрологи на случай смерти Жириновского. В последний месяц 75-летний Владимир Вольфович был совсем плох. Он, было, вышел из медикаментозного сна, и даже успел узнать о начале спецоперации в Украине, к которой он упорно призывал в последние годы. Но не выдержал. Отек легких, септический шок, снова кома. И начались страшные фальш-старты. «Дело плохо, он при смерти», – кричали агентства. «Стабильное состояние», – опровергала пресс-служба ЛДПР. «Умер», – утверждали в новостях. «Не умер», – дарил надежду спикер Госдумы Володин.

И наблюдая, как сражается за жизнь Жириновский, мой давний оппонент по передаче на радио «Комсомольская правда», я просто не мог писать прощальную статью заранее.

«С какой стати вы портите мне настроение, мое здоровье, Ворсобин!» – помню, кричал он на меня в последней передаче, видимо, уже зная, что подцепил вирус.

Но дар пророчества не помог Жириновскому.

Уверен, Владимир Вольфович подозревал – как именно он умрет. Поэтому его кабинет в Госдуме всегда напоминал палату в инфекционной больнице с плакатами на дверях: «Никаких рукопожатий!» Жириновский так опасался любой заразы, что за «антисанитарию» в его окружении доставалось всем. Все вокруг него бесконечно мылось, протиралось, кипятилось и светилось от стерильности. И если кто-то по незнанию или наивности вынуждал его к рукопожатию, лидер ЛДПР мрачно глядел на собеседника и тяжело, с гримасой, протягивал руку. После чего старательно протирал ее салфеткой.

В той последней передаче он вел себя странно. Это был не престарелый лидер ЛДПР, а молодой «Жирик» из 90-х. Он был по юному зол и задирист. Я даже пожалел, что нас разделяло стекло монитора, и в меня не летит стакан апельсинового сока (как было с Немцовым) и Вольфович не пытается вцепиться мне в шевелюру (как в драке с двумя женщинами сразу – с депутатами Тишковской и Волковой). Он так гениально заряжал атмосферу, сам воздух, скандалом, яростью и подсознательным желанием драки, что через пять минут ты уже был на его хулиганской волне.

22 декабря 1991 г. Владимир Жириновский во время митинга у здания тюрьмы на улице Матросская тишина. Фото: Зотин Игорь/Фотохроника ТАСС

И вот Жириновского не стало. И опять-таки, сразу после того, когда сбылось его главное из пророчеств – конфликт с Украиной.

Разумеется, партия ЛДПР сразу не исчезнет. Она словно самолет, с заглохшем двигателем, будет лететь еще долго – планировать, постепенно теряя высоту. Если, конечно, ее не подхватит и не выведет из штопора, новый Жириновский, современный и улучшенный. Хотя вряд ли. Копии всегда хуже оригинала.

Но последние слова Владимира Вольфовича, сказанные мне за несколько дней до госпитализации, я запомнил.

Я вдруг спросил его тогда, почему он так мрачно смотрит на жизнь.

Жириновский ответил: «Нет счастливой жизни ни на одном клочке земли на планете. Надо беречь, Ворсобин, таких как я, который говорит правду.

- Вы говорите, что счастье невозможно?

- Ворсобин, не так. Мы все живем на тройку. А на пятерку мечтать не надо. Не ищите журавля в небе, ограничьтесь синицей в руке. Нет счастья на Земле, Ворсобин. А вам, интеллигенции, журналистам, нужно понять – горе от ума.»

Журналист "КП" Владимир Ворсобин и лидер ЛДПР Владимир Жириновский в передаче Радио «Комсомольская правда».

И с этим Владимир Вольфович ушел.

Когда-то в романтических 90-х он, конечно, искал журавля, а к концу жизни, согласился на синицу, убедившись – нет счастья на Земле.

Вы правы, Владимир Вольфович, тут все на троечку.

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