Называли мусором и скотами: пациенты Мариупольской больницы рассказали о зверствах нацбригады «Азов»

Российские морские пехотинцы и военнослужащие народной милиции ДНР обеспечили эвакуацию из городской больницы Мариуполя более 100 мирных жителей, которых не выпускали боевики "Азова".

Российские морские пехотинцы и военнослужащие народной милиции ДНР обеспечили эвакуацию из городской больницы Мариуполя более 100 мирных жителей (среди них 16 детей), которых не выпускали боевики "Азова". Жители города рассказывают с чем им пришлось столкнуться пока в больнице пока там хозяйничали военнослужащие Вооруженных сил Украины и бойцы националистического батальона «Азов», что стоял в Мариуполе.

- Попала в больницу 2 марта после того, как «азовцы» подбили мою квартиру на пятом этаже многоквартирного дома, - рассказывает бывшая пациентка Мариупольской больницы Светлана. - Соседи привезли, одной ноги теперь нет, другую надо ремонтировать. Один из этих «защитников» ходил тут по больнице и назвал нас мусором, когда мы требовали уйти их отсюда, чтобы нами не прикрывались...

Рядом со Светланой лежит на матрасах Алексей. Ему осколок украинской гранаты попал в ногу и перебил кость, когда он выходил из подвала за водой.

- Стреляли по мне со стороны «Азовсталь», врачи мне успели оказать помощь, а потом тоже сбежали. Националисты заходили в палаты, называли раненых скотами. Когда мы просили дать нам воды они нас оскорбляли. Жена на Комсомольском бульваре осталась, приходила в больницу и рассказала, что танк рядом с домом стоял, а она с двумя детьми по подвалам пряталась, вроде бы живая сейчас. Сказала тогда не пойду больше к тебе в больницу, людям снайпера в спину стреляют. Там во дворе я сам пятерых гражданских своими руками похоронил, - словами все не передать, плачет Алексей.

- «Азов» специально уничтожают Мариуполь и его население, чтобы потом показывать в Европе, что это российские войска создают разрушения, а это все ложь, - вступает в разговор другой раненый пациент.

Еще один раненый мирный житель Мариуполя сообщил военным, что украинский снайпер намеренно убивал подростков. Убил девочку, а на следующий день попал в глаз одному из юношей. Ранил на глазах всей подростковой компании, которая выбралась из подвала на улицу, чтобы вечером незаметно от родителей покурить.

Сергей остался работать в Мариупольской больнице, после того, как у него там умерла мама. Он рассказал, что «азовцы» заняли весь четвертый этаж больницы, и стали оттуда стрелять. Когда к ним прилетел снаряд, он стал переносить раненых в подвал.

- Кого смогли, тех спасли. Нас украинские националисты держали, как «живой щит», хочу, чтобы их теперь осудили по закону, - сказал медбрат.

В Минобороны России отметили, что военнослужащие морской пехоты ВМФ России совместно с резервистами ДНР обеспечили эвакуацию всех пациентов четвертой городской больницы в Левобережном районе Мариуполя. Для обеспечения безопасного вывоза людей из зоны боевого соприкосновения с подразделениями националистического батальона «Азов» использовались, боевые машины пехоты БМП-2 и бронетранспортеры БТР-80.

За день военнослужащие выполнили под обстрелом более 10 выездов к зданию больницы.

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