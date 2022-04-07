Как Россия будет бороться с санкциями. Ежегодный отчет правительства в Государственной Думе: прямая онлайн-трансляция

Михаил Мишустин Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Сегодня, 7 апреля, премьер-министр России Михаил Мишустин представит ежегодный отчет о работе правительства в Государственной думе. Выступление займет порядка четырех часов.

В своей речи политик планирует изложить меры по минимизации влияния санкций западных стран на развитие России, а также обсудить итоги решений по поддержке граждан и экономики.

Мероприятие начнется в 12:00 по московскому времени со вступительной речи премьера. Затем каждая из фракций нижней палаты парламента сможет задать Мишустину по пять вопросов. Депутаты, не входящие во фракции, — по одному вопросу.

После этого выступят представители партий Государственной думы. Время одного выступления будет ограничено десятью минутами.

Закончится мероприятие заключительной речью Мишустина.