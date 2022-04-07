Майбахи или однушка в 38 метров? Вся правда о наследниках и наследстве Жириновского

Владимир Жириновский скончался 6 апреля от последствий ковида. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Самый шумный и самый опытный политик современной России умер практически бессребреником. На его счету, если верить декларации о доходах, всего-то была «однушка» в собственности, и служебные апартаменты 436 кв. метров в пользовании. Однако, в былые времена…

Декларация о доходах — обязательный документ, который каждый год заполняют и сдают в антикоррупционный комитет все государственные мужи страны от мала до велика. И Владимир Жириновский — не исключение.

Декларации за 2021 год пока еще не опубликованы. Но если верить документу за 2020, то лидер ЛДПР показал доход в 39 миллионов рублей. И одну квартиру площадью скромных 38,8 кв. метров в собственности. И еще служебное жилье (в безвозмездном пользовании, как указано в декларации) в 436 кв. метров. Оно находится на Западе Москвы и именно в нем жил политик, о чем сам неоднократно и рассказывал в интервью.

Примерно такой же набор собственности был у вождя ЛДПР и в 2019-м, только еще автомобиль LADA 2121 — обычная трехдверная «Нива».

Однако еще в 2018-м в этом же документе под графой «лидер партии ЛДПР» был куда более соответствующий статусу набор недвижимости. Жириновский был солидным латифундистом — несколько земельных участков, 4 дома больше 400 кв. метров каждый. Гаражи и бассейн в 800 метров. Все это добро располагалось в престижном Одинцовском районе, рядом с «Горками-2» в поселке Дарьино.

А в лихих 90-х и того больше! ВВЖ смело декларировал по 122 квартиры и 227 авто! Но с годами отчет о собственности Жириновского становился все меньше и меньше.

Почему?

ЭТО ВСЕ ДЛЯ ПАРТИИ

В своем интервью в 2017 году на вопрос о несметном имуществе, Жириновский объяснил, что все это исключительно для нужд партии.

- Все приобреталось лет 20 назад за очень дешево, дома строил предыдущий собственник, мы только кое-что достраивали. И все это для ЛДПР. Вот там мы проводили день физкультурника. Там закрытый бассейн, открытый бассейн. Закрытая спортплощадка, открытая спортплощадка. И все это оформлялось на меня, да. Чтобы меньше платить налогов, потому что на физлицо они совсем другие. Квартира 436 метров (та, что в пользовании, - ред.) — это 4 комнаты. Внизу проходной этаж. Наверху музей, я туда даже не захожу. Из жилых комнат — только спальня и кухня. Откуда деньги были? Зарплата, ну и помогали еще. Дарили что-то.

В своем интервью в 2017 году на вопрос о несметном имуществе, Жириновский объяснил, что все это исключительно для нужд партии. Фото: Анатолий ЖДАНОВ

Про «Ниву»:

- Я даже не езжу на ней. Автомобиль этот используется для хозяйственных нужд. А так по стране у нас где-то 160 машин, в основном «Газели» для партии. Это не мои машины, хотя одно время они тоже были записаны на мое имя. Но все спрашивали, зачем столько. Вот пришлось переоформить.

Имение на Рублевке, как уверяют некоторые источники, еще в 2018-м перешло в собственность младшему сыну Жириновского Олегу Эйдельштейну. Старший сын политика — Игорь Лебедев, согласно декларации, владеет только квартирой в 650 кв. метров, и двумя нежилыми помещениями в 150 и 800 метров.

ФИРМЕННОЕ МОРОЖЕННОЕ И МОДА НА «МАЙБАХ»

Хотя, те кто бывал у политика в квартире, скромной ее никак не называют - холл с камином, библиотека, несколько кабинетов. А так же огромная гардеробная. Ну а коллеги по думскому креслу рассказывали, что именно Жириновский в свое время ввел моду на «Майбахи» среди депутатов.

- Про «Майбахи» я не помню, честно говоря, но вот то, что у него и его партии много собственности — это правда, - сказал «КП» экс-депутат, известный садовод Андрей Туманов. - Вот даже сейчас я стою на Волжском бульваре в Москве, у здания союза Садоводов и тут невдалеке аккуратный особнячок. Ни вывесок, ничего. И только я знаю, что это здание ЛДПР.

Про своего экс-коллегу Туманов рассказал много интересного.

- Кабинет у Жириновского роскошный был? Или скромный?

- В последние годы Владимир Вольфович очень интересовался экологией. И в приемной отодрали весь паркет, застелили досками неокрашенными! Чтобы было легче дышать. А так - обычный кабинет, но очень гостеприимный. Мы с Жириновским много ругались на политические темы. Но он четко разделял думский театр, и жизнь. И в обычном общении мы прекрасно ладили. Я водил в Думу студентов на экскурсии и всегда - в кабинет Жириновского. Он радушно встречал, всегда дарил подарки, такие сумочки с логотипом ЛДПР, а в них одеколон «Жириновский», футболки, ручки. Тем, кто помладше он всегда предлагал мороженное марки «Жирик». Мне он тоже подарил свой одеколон «Жириновский», не дешевый французский такой парфюм. Сегодня приду домой, распечатаю его, надушусь и вспомню добрым словом.

Экс-депутат Государственной думы РФ Андрей Туманов. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Туманов рассказал, как привел в кабинет лидера ЛДПР художника Мочалова, автора политических карикатур.

- Я не хотел этого делать, потому что Жириновский был изображен мерзко. Но мой сосед по кабинету потащил нас к Вольфовичу. Мочалов заходил к Жирику бледный, ожидая скандала и крика. Но наоборот, лидеру ЛДПР его работы так понравились, что он тут же задарил его подарками. Чему я очень удивился, потому что на меня нарисуй такую карикатуру, затаил бы злобу. А он — нет!

- Думаете, Дума без него уже будет не та?

- Конечно! Это же такой политический театр. И Жириновский как никто был в нем к месту. Он и актер, и хулиган, способный на драку, и умный человек. К тому же, если по-честному, Жириновский один из немногих, кто политикой зарабатывал. Многие же наоборот приходят в парламент, чтобы свои теневые доходы прикрыть. А он нет. Я его уважал, хотя взглядов не разделял.

Про образ жизни и роскошь Жириновский говорил в одном из последних интервью

- Меня уже ничто не удивляет. Все надоело. Дорогие вещи надоели, роскошь надоела. Раньше я об этом мечтал, а сейчас пропади все пропадом. Я перепробовал все напитки, все машины (и «Мерседесы», и «Бентли» за $150 тыс.). Поездил по всему миру. Пробовал все массажи, все сауны, все теплоходы и самолеты, в шестизвездочных отелях жил. Ну сколько можно? Устал».

Владимир Жириновский у партийного лимузина. Фото ИТАР-ТАСС/ Валерий Шарифулин

ДЕТИ

Детей у Жириновского трое. И все они не носят фамилию отца. Так уж завелось у них в семье, потому что даже сам Жириновский вообще-то не Жириновский (это фамилия отчима), а Эйдельштейн.

Первый сын Игорь — тоже был депутатом и даже вице-спикером Госдумы от фракции ЛДПР. Но в 2021 году решил уйти из парламента. Он носит фамилию матери Лебедев. Сам Жириновский на этом настоял еще в далекие 80-е, когда сын получал паспорт. Почему? А чтобы избавить сына от влияния своей фамилии. Ведь мальчик уже тогда интересовался политикой.

Двое других детей — внебрачные. Дочь Анастасия Петрова, о которой известно меньше всего. Сам Жириновский рассказывал о ней, но вскользь. И младший сын Олег. Он носит фамилию деда Вольфа Эйдельштейна. Плод романа Жириновского с осетинкой Жанной Газдаровой. Обладает неординарными умственными способностями. В 14 лет окончил школу, а в 16 университет. Пробовал себя и в политике — в 2017 баллотировался от ЛДПР в парламент Северной Осетии. Но не смотря на то, что поддержать сына приезжал его знаменитый отец, выборы он проиграл.

Коллеги говорят, что жил в последние годы Жириновский один.

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