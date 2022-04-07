Российские бойцы назвали понтонную переправу в честь полковника Овчаренко

Фото: Министерство обороны РФ

Минобороны России впервые опубликовало кадры движения боевой техники по понтонной переправе имени полковника Овчаренко, наведенной военными инженерами Западного военного округа через реку Северский Донец.

- Обеспечение работы переправы стало важной частью наступательной операции Вооруженных сил России, а также подразделений народной милиции ДНР и ЛНР на юг по территории Харьковской области, в результате которой националисты и ВСУ были выбиты из Изюма. Ожесточенные бои за переправу южнее Изюма длились несколько недель. Корректировку артиллерийского огня по переправе Вооруженные силы Украины и националистические формирования Украины вели с горы Кременец и беспилотников, - заявили в Минобороны, и напомнили, как развивались события.

Перед отступлением войска ВСУ и националистические подразделения взорвали три автомобильных и железнодорожных моста и укрепились возле вантового пешеходного перехода. И понтонная переправа, которую навели российские военнослужащие стала важной транспортной артерией. Для ее уничтожения украинские националисты шесть дней и ночей забрасывали диверсионные отряды. Ежедневно понтоны на 90- метровой переправе повреждали удары минометов и артиллерии. Военным инженерам приходилось организовывать поток колонн нашей боевой техники и одновременно восстанавливать переправу.

- 19 марта, в ходе очередного восстановления пути по переправе украинскими националистами были применены запрещенные артиллерийские снаряды с фосфорной боевой частью. Также продолжались артиллерийские минометные обстрелы. Заместитель начальника инженерных войск ЗВО полковник Николай Овчаренко и командир отдельного инженерно-саперного батальона ЗВО капитан Евгений Никитин (имя изменено), получив ранения, оставались в строю и продолжали руководить личным составом по восстановлению понтонной переправы, чем обеспечили выполнение боевой задачи под огнем противника, - рассказали в Минобороны.

- Один из офицеров погиб при выполнении боевой задачи. Его именем было решено назвать эту переправу, - отметил начальник штаба Артур.

Военные инженеры продолжают сохранять, поддерживают жизнедеятельность понтонной переправы имени полковника Овчаренко, организуют движение грузов, военного имущества, вооружения и военной техники для переброски войск и организации наступательной операции.

ТЕМ ВРЕМЕНЕМ

Военнослужащие и сотрудники Росгвардии обеспечили безопасность колонны МЧС России, доставившей гуманитарный груз в Харьковскую область. 80 тонн продуктов и предметов первой необходимости привезены на 10 грузовых автомобилях в населенные пункты Великий Бурлук, Приколотное, Белый Колодезь, Волчанск.

25 тысяч местных жителей получат мясные и рыбные консервы, муку, крупы, макаронные изделия, консервированные овощи, чай и сахар, доставленные росгвардейцами и сотрудниками МЧС России.

В состав гуманитарного груза включены медикаменты, детское питание и средства детской гигиены, которые передали для местного населения представители волонтерских организаций Белгородской области.

Во многих освобожденных от украинских националистов населенных пунктах есть проблемы с электроснабжением и подачей воды, поэтому в состав гуманитарной помощи добавлены продукты длительного хранения и бутилированная вода.

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