Геннадий Зюганов: Давайте поклонимся Жириновскому, возьмём из его опыта все лучшее и будем вместе работать дальше

Владимир Жириновский и Геннадий Зюганов перед началом заседания Государственного совета РФ, 2018 г. Фото: Марат Абулхатин/фотослужба Госдумы РФ/ТАСС

- ... Геннадий Андреевич, скажите, пожалуйста, несколько слов о Владимире Вольфовиче Жириновском, которого мы потеряли.

- Прежде всего, хочу выразить соболезнования всем родным, близким, всем друзьям, избирателям, которые голосовали за Владимира Вольфовича. У нас с ним был совершенно разный подход к проблемам. Я – сторонник советской власти, дружбы, сплоченности в работе, науке, образовании. Он по своим убеждениям монархист и этого не скрывал. Но в самые суровые времена, когда это было нужно, мы находили общий язык. После того как разгорелась война в Чечне, мы много раз вносили предложения мирного решения, в конце концов, он нас поддержал. Когда случился дефолт, мы формировали левоцентристское правительство во главе с Примаковым, Маслюковым, Геращенко, он тоже с этим согласился. Когда был инициирован импичмент Ельцину, он отстаивал Бориса Николаевича до последнего, голосовал против импичмента, 16-17 голосов не хватило, чтобы отправить Ельцина в отставку, но потом сам говорил о «лихих девяностых», их пагубности и разрушительности.

- Когда Ельцин назвал своим преемником Владимира Путина, как к этому отнесся Жириновский? В этом вопросе вы нашли общий язык?

- У нас было единство, потому что речь шла о сильном государстве, о социальной политике, о безопасности, о классном образовании и так далее.

Но в целом он придерживался той линии, которая предполагала силовые решения.

- Но международная обстановка сложилась так, как предсказывал Жириновский: в силовое противостояние.

- То, как сегодня ведут себя американцы с натовцами - это угроза всему миру, в том числе, и русскому миру. Нам сейчас надо максимально сделать выводы и взять в собой в наследство все лучшее из прошедших лет.

- Что вы имеете в виду: международную деятельность или внутриполитическую?

- Внутриполитическую прежде всего. А лучшим в ней был полноценный и нормальный диалог различных политических сил России в рамках Государственной Думы. Здесь определяется суть законов, порядок работы фракций и комитетов, от этого сегодня зависит очень многое. Вот сейчас будет выступление-отчет премьера, мы положили на стол ему программу, рассчитанную на 20 лет, для того, чтобы вытащить страну из кризиса. И надеемся на поддержку ее.

- Нужно ли увековечить имя Жириновскому?

- В целом этот вопрос будет решаться позже. Я же думаю, что прежде всего достойная и содержательная работа, которую сейчас проведут все депутаты в Думе, станет, в том числе, и хорошим памятником Жириновскому.