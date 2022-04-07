Дмитрий Песков: Все, что делал Жириновский, было направлено на улучшение жизни наших людей, на укрепление нашей страны

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. Фото: GLOBAL LOOK PRESS

- ...Чем объяснить тот факт, что болезнь и смерть лидера ЛДПР Владимира Жириновского не стали лишь внутрипартийным событием? - с таким вопросом журналист «Комсомольской правды» обратился к официальному представителю Кремля в четверг, 7 апреля. - Это многих задело за живое. Это заняло заметное место в информационном пространстве России. Ну, и место прощания, и место похорон так же говорят о многом - это Колонный зал Дома Союзов и Новодевичье.

Вот - дословно - ответ Пескова:

- Ну, смотрите, Жириновский, он был неотъемлемой частью новейшей истории нашей страны. И, собственно, во многом эта новейшая история связана с тем, чем он занимался, что он делал.

И всегда все, что он делал, так или иначе, было направлено на улучшение жизни наших людей. И, вообще, направлено на укрепление нашей страны.

Наверное, вот этим объясняется...

- Спасибо!