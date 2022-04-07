СК РФ установил причастных к пыткам военнопленных на Украине. Это командиры «Азова»

Председатель СК России провел в Донецке совещание оперативного штаба по расследованию преступлений в отношении мирного населения и российских военнослужащих на территории Донбасса и Украины. Фото: Следственный комитет РФ

В рамках совещания на Донбассе Председателю Следственного комитета Александру Бастрыкину доложили о ходе расследования уголовного дела о разработке в украинских лабораториях компонентов биологического оружия, в том числе возбудителей чумы и сибирской язвы.

- Установлено, что с 2007 года по указанию Минобороны США Управление по снижению угроз выступает заказчиком и координатором проведения совместных с украинскими учеными биологических программ. Получены документы о реализации проекта по изучению путей передачи человеку заболеваний, характерных для летучих мышей. Анализ показал, что целью исследования является отбор особо опасных патогенов. Сбор и анализ доказательств разработки в лабораториях компонентов биооружия продолжаются совместно с учеными, привлеченными в качестве специалистов по уголовному делу, - заявили на оперативном совещании СК России.

Бастрыкин также заслушал детальные доклады следователей по уголовным делам, которые касаются убийства российских военнопленных на территории Украины.

На совещании отмечено, что следствие располагает данными о причастности командиров нацбатальона «Азов» Величко С.О. и Немичева К.В. к посягательству на жизнь не менее восьми военнослужащих путем причинения множественных телесных повреждений, в том числе с использованием огнестрельного оружия, на территории Харьковской области. Величко и Немичев уже привлечены в качестве обвиняемых (заочно) в совершении преступления, предусмотренного ст. 317 УК РФ (посягательство на жизнь военнослужащих), принимаются меры к их розыску и аресту.

Также Бастрыкин заслушал доклад о ходе и результатах расследования уголовного дела в отношении представителей украинских националистических формирований Хизанишвили и Антонюка, которые, действуя совместно и согласованно, выполняя приказы военного руководства, совершали жестокие насильственные преступления в отношении российских военнослужащих на территории Киевской области Украины. По итогам доклада глава ведомства дал ряд указаний, направленных на закрепление полученных доказательств и привлечение виновных к уголовной ответственности.

Кроме того, следствием уже установлена причастность командира 19-й отдельной ракетной бригады ВСУ Ярошевича Ф.С. к гибели и ранениям мирных граждан в результате прицельного пуска ракеты из комплекса «Точка-У» в Ворошиловском районе Донецка. Ему также заочно предъявлено обвинение по ст. 356 УК РФ (применение запрещенных средств и методов ведения войны).

Бастрыкин поручил следователям фиксировать все подобные факты. Глава ведомства дал указание досконально изучить, какие подразделения ВСУ обладали комплексами «Точка-У», кто отдавал приказы о применении, и дать оценку действиям этих лиц.

- На сегодняшний день в распоряжении Следственного комитета есть информация в отношении 59 войсковых частей и об их принадлежности к родам войск и постоянной дислокации, установлены четыре новых командира Вооруженных сил Украины, причастных к обстрелам мирного населения в 2018, 2020 и 2021 годах. Это командир 25 отдельной воздушно-десантной бригады Вооруженных сил Украины Зенченко О.В., командир 56 отдельной мотопехотной бригады Вооруженных сил Украины Иванов И.В., командир 79 отдельной десантно-штурмовой бригады Вооруженных сил Украины Луценко А.Д. и командир 59 отдельной мотопехотной бригады Вооруженных сил Украины Шаповалов Г.М. Данные лица заочно привлечены в качестве обвиняемых, - перечислила основных фигурантов уголовных дел официальный представитель СК России Светлана Петренко.

Она уточнила, что не остались без внимания главы ведомства и детали расследования преступлений украинских националистов в отношении мирного населения Мариуполя. В их числе: захват заложников, пытки, обстрелы гуманитарных коридоров и использование граждан в качестве «живого щита».

Глава СК России дал ряд указаний подчиненным о проведенных и запланированных следственных действий в связи с расследованием обстоятельств провокации украинских спецслужб с якобы совершенным «убийством» жителей г. Буча.

Заслушав доклады подчиненных, Председатель СК России подчеркнул, что необходимо продолжить допросы свидетелей, очевидцев происходящих событий, что является важным доказательством. Также глава ведомства отметил, что в первую очередь необходимо привлекать к ответственности командование, поскольку именно командиры отдают преступные приказы.

- Имея в виду перспективы военного трибунала, надо накапливать багаж, с которым следствие туда придет. При всей очевидности совершенных преступлений они должны быть качественно зафиксированы, чтобы суд объективно мог оценить эти доказательства, - подчеркнул Бастрыкин и пообещал увеличить число сотрудников специализированных подразделений Следственного комитета, в том числе криминалистов, задействованных в процессе сбора и фиксации доказательств.

ТОЛЬКО ЦИФРЫ

600 - иностранных наемников из 47 стран являются фигурантами уголовных дел Следственного комитета России. Проводится работа по установлению их местонахождения, обстоятельств участия в конфликте.

149 - уголовных дел с февраля этого года возбуждено следователями СК России в отношении представителей силовых структур Украины.

3000 - уголовных дел находится в производстве органов прокуратуры ДНР, по ряду которых уже установлена причастность к преступлениям против мирных граждан командиров военных подразделений ВСУ и высших должностных лиц Украины. Есть уже и задержанные националисты.