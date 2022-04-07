Мишустин в Госдуме: об уходе западных компаний, индексации пенсий и «жуликах», задирающих цены

Михаил Мишустин подвел итоги работы кабмина в прошлом году и рассказал, что планируется сделать в нынешнем. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Михаил Мишустин подвел итоги работы кабмина в прошлом году и рассказал, что планируется сделать в нынешнем. Публикуем главные моменты из выступления премьера.

В зал пленарных заседаний Мишустин вошел в сопровождении спикера Госдумы Вячеслава Володина. Премьер признался, что обсуждал с Володиным возможность переноса даты отчета из-за смерти лидера ЛДПР Владимира Жириновского. В итоге решили дату не менять.

Премьер выступил в Госдуме с ежегодным отчетом о работе правительства. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

- Думаем, что Владимир Вольфович, как человек, чьим смыслом жизни была работа и служение Родине, в условиях, стоящих перед страной, не стал бы отменять отчет правительства в Государственной думе и обсуждение новых задач, - сказал Мишустин, заметив, что познакомился с Жириновским в 1992 году.

Мишустин назвал Жириновского «истинным патриотом и государственником».

Свой отчет Мишустин начал с того, что заявил: «против России развязана настоящая экономическая война, но у нашей экономики есть достаточный запас прочности. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Свой отчет Мишустин начал с того, что заявил: «против России развязана настоящая экономическая война, но у нашей экономики есть достаточный запас прочности.

- За два ковидных года российская экономика выросла темпом в 5 раз более высоким, чем в развитых странах. В пять раз! Это подтверждает зарубежная аналитика, включая Международный валютный фонд, - заявил Мишустин.

Мишустин подробно рассказал, что собирается делать правительство, чтобы справиться с санкциями. Мишустин отметил, что против России введено уже свыше 6 тысяч санкций.

- Количество ограничений превосходит когда-либо вводимые против любой другой страны. Недружественные страны не придумали ничего лучше, как вернуться к типичной «пиратской» практике. Замораживая активы, они фактически ограбили нашу страну, - заявил Мишустин.

Как отметил Мишустин, Запад делает все возможное, чтобы разогнать инфляцию, создать дефицит товаров, посеять панику.

- Все было тщательно спланировано. Авторы рассчитывали, что санкционный шторм за несколько дней разрушит нашу экономику. Их сценарий не сбылся. Наша финансовая система устояла. Вряд ли какая-либо другая страна могла бы с этим справиться, - заявил Мишустин.

Премьер сообщил, что правительство определило для себя 5 приоритетов на краткосрочную перспективу.

Первый – обеспечить бесперебойную деятельность предприятий. Второй – расширить свободу предпринимательства внутри страны. Третий приоритет – поддержать тех, кто особенно уязвим. Четвертый – обеспечить насыщенность рынка товарами. Пятый приоритет – оказать необходимые секторальные меры поддержки.

Мишустин рассказал, что на субсидирование ставок для отраслей промышленности и торговли первоначально было выделено 40 млрд.руб.

Премьер признался, что обсуждал с Володиным возможность переноса даты отчета из-за смерти лидера ЛДПР Владимира Жириновского. В итоге решили дату не менять. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

- Теперь по согласованию с президентом принято решение увеличить эту сумму в три раза. То есть дополнительно выделить 80 млрд.руб, - сообщил Мишустин.

Отдельно Мишустин обратился к иностранному бизнесу и предложил не уходить из России.

- Но, если вы все-таки будете вынуждены уйти, предприятие должно продолжить работу. Ведь оно дает рабочие места. Там трудятся наши граждане. Защита их интересов – наш приоритет. Уровень жизни людей не может зависеть от причуд иностранных политиков, - заявил Мишустин.

Премьер пообещал свободу для предпринимательства в России, отмену плановых и внеплановых проверок.

- Сокращается регуляторная нагрузка, чтобы компании не отвлекались на общение с государством, получение и продление лицензий и разрешений. Их силы и ресурсы сейчас должны быть сконцентрированы на выстраивании новых производственных и торговых цепочек, поиске надежных поставщиков и возможностей для расширения бизнеса за счет освобождающихся ниш после ухода конкурентов, - заявил Мишустин.

Отдельно Мишустин рассказал о поддержке населения.

- Важно не допустить роста цен и пустых полок. Нужно максимально увеличить предложение товаров. Жулики! Надо прямо так называть тех, кто пытался нажиться на ажиотаже, - заявил Мишустин.

Премьер пообещал, что для поддержки людей будут проиндексированы все социальные выплаты, пособия, пенсии и зарплаты бюджетников, также увеличат МРОТ и прожиточный минимум.

Нынешнюю ситуацию Мишустин назвал сложнейшей за три последних десятилетия.

- Те, кто нанес нам удар, считали, что нас сломают, но мы выстояли. Ситуация сложная, но рабочая, - заявил Мишустин. - Возникло уникальное пространство возможностей. Западные компании, уходящие с нашего рынка, дают шанс нашим компаниям. Рынок, как известно, пустоты не терпит.

По словам Мишустина, «просто не будет», говорить о том, что санкции пройдут бесследно, нельзя.

- Но мы осознаем серьезность ситуации и свою ответственность. Никаких шапкозакидательских настроений в правительстве нет. Мы знаем, что делать, и как выполнять порученное нам главой государства, - заявил Мишустин.