Над Тайванем сгущаются тучи: зачем США продолжают дразнить Китай

Впервые за четверть века остров посетит третье лицо американской власти Фото: REUTERS

Сразу две новости подтверждают ускоряющийся рост напряженности в отношениях Пекина и Вашингтона. Спикер палаты представителей конгресса США Нэнси Пелоси 10 апреля собирается посетить Тайвань сразу после своего визита в Японию. Почти одновременно с этим объявлено о новой оружейной сделке между США и Тайванем на 96 миллионов долларов, которая включает и обслуживание ранее поставленных на остров американцами ЗРК Patriot.

Откровенно провокационный характер этих шагов Вашингтона очевиден. Достаточно сказать, что последний раз визитер уровня Пелоси, которая в перечне преемников президента США идет сразу за вице-президентом, был на острове 25 лет назад. Американцы официально признают «один Китай» и разорвали дипотношения с Тайванем еще в 1979 году. Но это не мешает им поддерживать самые тесные связи с островом. Однако внешние приличия до сих пор все же соблюдались, и высокопоставленные чиновники США редко появлялись в Тайбэе. Теперь же 82-летняя Пелоси явно собралась разозлить китайских товарищей, разумеется, с ведома своего почти погодка президента Байдена. Китайский МИД уже резко осудил ее предстоящий визит на остров и предупредил: «Китай обязательно примет решительные меры для защиты национального суверенитета и территориальной целостности, и США будут нести полную ответственность за все последствия».

Почему американцы решили демонстративно пересечь все «красные линии», которые им не раз обозначали китайцы? Вспомним, как совсем недавно Пелоси, несмотря на свой преклонный возраст, бодро скандировала в конгрессе США «Слава Украине!». В Пекине с самого начала спецоперации России на Донбассе подхватывать это нацистское приветствие не собирались. Американцы крайне жестко и неоднократно пытались принудить Пекин осудить действия Москвы на Украине и присоединиться к антироссийским санкциям. Но не получилось. Китай не только не «прогнулся» под американцев, но и перешел в контратаку, обвинив Вашингтон в развязывании и разжигании военного конфликта в Европе.

Поэтому, по всем канонам внешней политики США, страну, которая пошла против воли Вашингтона, надо ставить на место или сразу наказать, чтоб другим не повадно было. Но Китай, согласитесь, не Гренада и даже не Ирак. Тогда остается один путь - обострить проблему, которую страна-ослушник считает для себя главной. Для нынешнего Китая воссоединение Тайваня с материком в рамках единого государства - неоспоримый приоритет. Значит, по логике американцев, надо в эту точку и бить, провоцируя Пекин на резкие шаги. В случае чего, Тайвань от Америки далеко, если и случится конфликт, то за тысячи километров от Вашингтона. Хотя вряд ли Китай позволит спровоцировать себя. Да и тысячи километров, если заваруха крупная случится, для него не проблема.

А вот для США их провокация с Тайванем может превратиться в реальную проблему. Похоже, Вашингтон теряет хладнокровие и способность просчитывать последствия собственных действий. С «санкциями из ада» против России что-то явно не так пошло. Но Байден со старческим запалом вчера прокричал, что «разорвет и уничтожит» экономику России. Китай упрямство проявляет? Сейчас мы его Тайванем припугнем!

А вдруг и тут результат получится не очевидным? Китайцы, повторяя, что выступают за мирное урегулирование проблемы Тайваня, тем не менее готовы ко всем вариантам развития событий, вплоть до силового, если их к этому принудят. И очередная попытка президента США Байдена проявить непреклонную решимость и показать всем, кто в мире хозяин, может обернуться для него конфузом. Впрочем, в его возрасте и кондициях всякое возможно.