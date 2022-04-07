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Звезды7 апреля 2022 11:50

Скандал среди наследников Бориса Грачевского: дети режиссера обманули его молодую вдову

"Ералаш" заработал 21 млн рублей за год без Бориса Грачевского
Алена МАРТЫНОВА
Алена МАРТЫНОВА
Дети режиссера обманули его молодую вдову

Дети режиссера обманули его молодую вдову

Фото: Борис КУДРЯВОВ

С прошлого года культовый киножурнал с почти полувековой историей работает без Бориса Грачевского. Худрук умер от коронавируса 14 января 2021, и с тех пор новые выпуски делает его партнер по бизнесу Аркадий Григорян. Выходят они, в основном, на YouTube, где у "Ералаша" более трех миллионов подписчиков.

Как выяснил сайт kp.ru, за 2021 год ООО "Ералаш" сумело преумножить свои доходы, получив 21 млн рублей чистой прибыли. Для сравнения: в 2020 году прибыль киножурнала составила 15 млн, а в 2019 - рекордные 89 млн рублей.

Однако, далеко не все законные наследники Бориса Грачевского могут претендовать на его детище. После смерти худрука за "Ералаш" в неравном бою сошлись не только дети, но и жены режиссера, а также его партнер Григорян, который неожиданно оказался владельцем контрольного пакета "Ералаша". Первой в судебную тяжбу вступила вдова режиссера Екатерина Белоцерковская, которая пыталась оспорить законность огромной доли Аркадия Григоряна. А затем внезапно для всех иск подала первая жена Грачевского Галина, с которой он развелся много лет назад: мол, "Ералаш" был нажит в браке и создан с ее помощью, поэтому, она требует 25% от кинобизнеса.

Как уже писал сайт kp.ru, в результате долгих и бесплодных судебных баталий молодая вдова от иска отказалась: с Аркадием Григоряном они решили договориться мирным путем. Однако, свое обещание новый хозяин "Ералаша" нарушил и на днях подал встречный иск: теперь он требует с Белоцерковской 250 тысяч за судебные расходы.

- Да, мирного разрешения конфликта с Григоряном не случилось, - подтвердил kp.ru адвокат вдовы Евгений Бранецкий. - Кроме того, была договоренность со старшими детьми Бориса Грачевского: Максим и Ксения обещали отказаться от претензий на недвижимость отца (загородный дом и квартиру в Москве общей стоимостью около 100 млн рублей. - Ред.), если Екатерина не будет бороться за "Ералаш". Свою часть договоренностей мы выполнили, после чего дети Грачевского просто прекратили с нами общение. Вот такие оказались люди. В любом случае, что сделано, то сделано. Судиться за "Ералаш" вдова уже не будет.

Теперь претендовать на свою долю Екатерина Белоцерковская с маленьким сыном Филиппом, а также девятилетняя Василиса - дочь режиссера от второго брака смогут лишь при разделе наследства после суда Григоряна с первой супругой. Получается, что главным наследникам могут достаться крохи, тогда как партнер и Галина Грачевская, о которых изначально никто и не думал, получат основную часть многомиллионного бизнеса.

Шоу-бизнесЗвезды: скандалБорис Грачевский: досье KP.RU