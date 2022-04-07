Скандал среди наследников Бориса Грачевского: дети режиссера обманули его молодую вдову

Дети режиссера обманули его молодую вдову Фото: Борис КУДРЯВОВ

С прошлого года культовый киножурнал с почти полувековой историей работает без Бориса Грачевского. Худрук умер от коронавируса 14 января 2021, и с тех пор новые выпуски делает его партнер по бизнесу Аркадий Григорян. Выходят они, в основном, на YouTube, где у "Ералаша" более трех миллионов подписчиков.

Как выяснил сайт kp.ru, за 2021 год ООО "Ералаш" сумело преумножить свои доходы, получив 21 млн рублей чистой прибыли. Для сравнения: в 2020 году прибыль киножурнала составила 15 млн, а в 2019 - рекордные 89 млн рублей.

Однако, далеко не все законные наследники Бориса Грачевского могут претендовать на его детище. После смерти худрука за "Ералаш" в неравном бою сошлись не только дети, но и жены режиссера, а также его партнер Григорян, который неожиданно оказался владельцем контрольного пакета "Ералаша". Первой в судебную тяжбу вступила вдова режиссера Екатерина Белоцерковская, которая пыталась оспорить законность огромной доли Аркадия Григоряна. А затем внезапно для всех иск подала первая жена Грачевского Галина, с которой он развелся много лет назад: мол, "Ералаш" был нажит в браке и создан с ее помощью, поэтому, она требует 25% от кинобизнеса.

Как уже писал сайт kp.ru, в результате долгих и бесплодных судебных баталий молодая вдова от иска отказалась: с Аркадием Григоряном они решили договориться мирным путем. Однако, свое обещание новый хозяин "Ералаша" нарушил и на днях подал встречный иск: теперь он требует с Белоцерковской 250 тысяч за судебные расходы.

- Да, мирного разрешения конфликта с Григоряном не случилось, - подтвердил kp.ru адвокат вдовы Евгений Бранецкий. - Кроме того, была договоренность со старшими детьми Бориса Грачевского: Максим и Ксения обещали отказаться от претензий на недвижимость отца (загородный дом и квартиру в Москве общей стоимостью около 100 млн рублей. - Ред.), если Екатерина не будет бороться за "Ералаш". Свою часть договоренностей мы выполнили, после чего дети Грачевского просто прекратили с нами общение. Вот такие оказались люди. В любом случае, что сделано, то сделано. Судиться за "Ералаш" вдова уже не будет.

Теперь претендовать на свою долю Екатерина Белоцерковская с маленьким сыном Филиппом, а также девятилетняя Василиса - дочь режиссера от второго брака смогут лишь при разделе наследства после суда Григоряна с первой супругой. Получается, что главным наследникам могут достаться крохи, тогда как партнер и Галина Грачевская, о которых изначально никто и не думал, получат основную часть многомиллионного бизнеса.