Доллар опять по 75: Почему резко взлетел курс рубля и что будет дальше с нашей валютой

Евро — 83 рубля, доллар — 75: утром в четверг курсы валют откатились к февральским значениям. Фото: Иван МАКЕЕВ

Евро — 83 рубля, доллар — 75: утром в четверг курсы валют откатились к февральским значениям. Правда, потом бакс подорожал до 82 рублей, но сам факт удивляет. Даже пятый пакет весьма серьезных санкций, о котором было объявлено на днях, никак не отразился на торгах. А ведь всего месяц назад, 11 марта, доллар дошел до отметки 120 рублей, а евро – 132.

- Самая главная причина укрепления рубля - это то, что предложение валюты на бирже значительно превышает спрос, - объяснил в эфире радио «Комсомольская правда» (97,2 FM) финансовый советник Евгений Марченко.

Да, все очевидно. Закон рынка: не спроса на товар (в данном случае валюту) - нет повышения цены. Но почему так получилось, что валюта никому не нужна?

- Центробанк искусственно снизил спрос, на бирже практически нет покупателей, - говорит директор Фонда энергетического развития Сергей Пикин. И перечислил четыре причины этого снижения:

1. Центробанк обязал всех экспортеров продавать до 80% валютной выручки. А этой самой выручки сейчас гораздо больше, чем в прошлом году, из-за повышенных цен на энергоносители.

2. В стране из-за санкций и почти нет импорта. Поэтому еще больше валюты остается в России и не уходит на оплату заграничных товаров.

3. Сейчас в России нельзя поменять рубли на наличные доллары и евро.

4. На бирже нет зарубежных покупателей валюты (Центробанк запретил их пускать). Общий вывод - курс рубля не соответствует реалиям.

А вот дальше, скорее всего, укрепляться рубль уже будет. По словам Сергея Пикина, это не выгодно нашему правительству. Ведь накопленная на бирже валюта не должна лежать мертвым грузом - ее надо продать. Но чем ниже курс доллара и евро, тем меньше рублей мы получим в бюджет.

- А правительство все свои обязательства исполняет в рублях: пенсии, социальные выплаты, зарплаты бюджетников и т. д., - перечисляет эксперт. – Можно хоть 60 копеек за доллар поставить, но какой в этом смысл? Чем дороже доллар, тем выгоднее.

Так что же делать?

- Центробанк наверняка примет какие-то меры, - полагает финансовый советник Евгений Марченко. – Самые оперативные: снижение ключевой ставки с 20 до 17%, снижение комиссии для покупателей с 12 до 6% и обязать экспортеров продавать на бирже не 80% выручки, а 50.