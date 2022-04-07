Минобороны проводит эвакуацию мирного населения из Изюма

Российские военнослужащие продолжают эвакуацию мирных жителей из районов Изюма, которые продолжают обстреливать украинские националисты. Пострадавшим жителям Донбасса оказывают помощь российские военные медики.

- Военные врачи выезжают на боевых машинах вместе с разведчиками в жилые районы Изюма и эвакуируют раненых жителей в полевой госпиталь для оказания необходимой медицинской помощи, некоторых граждан приходится оперировать. Далее пострадавших эвакуируют жителей Изюма в Россию, которым невозможно оказать медицинскую помощь на месте, - сообщают военные медики.

В военном ведомстве отмечают, что жители спальных районов Изюма долго находились на территории, подконтрольной украинским националистам, без медикаментов, средств к нормальному существованию, света, тепла и воды. Пищу люди готовили на костре во дворе многоквартирных домов. У многих из-за неправильного питания и холода обострились хронические заболевания.

На кадрах журналистов мужчине оказывают помощь с обострением сахарного диабета. Из-за отсутствия медикаментов у него развилась гангрена нижних конечностей. У другого мужчины в ходе одного из артиллерийских ударов Вооруженных сил Украины проявились признаки инсульта, развились частичный паралич верхних конечностей и нарушение речи.

- Вместе со своими женами мужчины были доставлены в расположение медицинского батальона, где им была оказана первая квалифицированная медицинская помощь, - отметили в пресс-службе Западного военного округа.

За последние сутки две семьи с сахарным диабетом и проблемами сердца на санитарном вертолете были доставлены на территорию России для дальнейшего лечения в лечебных учреждениях.

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