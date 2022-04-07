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Политика7 апреля 2022 11:21

Минобороны проводит эвакуацию мирного населения из Изюма

Украинские националисты продолжают обстреливать мирные районы города
Александр БОЙКО
Александр БОЙКО
Минобороны проводит эвакуацию мирного населения из Изюма

Минобороны проводит эвакуацию мирного населения из Изюма

Российские военнослужащие продолжают эвакуацию мирных жителей из районов Изюма, которые продолжают обстреливать украинские националисты. Пострадавшим жителям Донбасса оказывают помощь российские военные медики.

- Военные врачи выезжают на боевых машинах вместе с разведчиками в жилые районы Изюма и эвакуируют раненых жителей в полевой госпиталь для оказания необходимой медицинской помощи, некоторых граждан приходится оперировать. Далее пострадавших эвакуируют жителей Изюма в Россию, которым невозможно оказать медицинскую помощь на месте, - сообщают военные медики.

В военном ведомстве отмечают, что жители спальных районов Изюма долго находились на территории, подконтрольной украинским националистам, без медикаментов, средств к нормальному существованию, света, тепла и воды. Пищу люди готовили на костре во дворе многоквартирных домов. У многих из-за неправильного питания и холода обострились хронические заболевания.

На кадрах журналистов мужчине оказывают помощь с обострением сахарного диабета. Из-за отсутствия медикаментов у него развилась гангрена нижних конечностей. У другого мужчины в ходе одного из артиллерийских ударов Вооруженных сил Украины проявились признаки инсульта, развились частичный паралич верхних конечностей и нарушение речи.

- Вместе со своими женами мужчины были доставлены в расположение медицинского батальона, где им была оказана первая квалифицированная медицинская помощь, - отметили в пресс-службе Западного военного округа.

За последние сутки две семьи с сахарным диабетом и проблемами сердца на санитарном вертолете были доставлены на территорию России для дальнейшего лечения в лечебных учреждениях.

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Военная спецоперация на Украине 7 апреля 2022: прямая онлайн-трансляция

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