Американский эксперт доказал, что жителей Бучи убили украинские военные. Twitter немедленно его заблокировал

Риттер заявляет, что убийство жителей Бучи – это дело рук украинских военных. Фото: REUTERS

Американский военный аналитик, бывший инспектор ООН по вооружениям в Ираке Скотт Риттер представил итоги проведенного им анализа событий в украинской Буче.

Риттер заявляет, что убийство жителей Бучи – это дело рук украинских военных.

Эксперт взял в расчет многочисленные свидетельства с разных сторон и сделал следующие выводы, которые он представил в т.ч. и в соцсетях, однако, Twitter заблокировал его аккаунт.

Риттер заявил, что у российских военных, находившихся в Буче на протяжении нескольких недель, были хорошие отношения с местным населением. Русские и украинцы даже наладили своеобразный бартер – обмен военных сухпайков на свежие продукты. Вернувшиеся украинские военные стали выявлять участников такого обмена и считать их коллаборационистами.

Силы ВСУ официально объявляли, что «они направляются в Бучу 1 апреля, чтобы провести чистку и ликвидировать коллаборационистов».

- Украина же заявляет, что если вы сотрудничаете с русскими, то вы умрете. У них есть видеозапись высокопоставленного политического представителя, который объявил жителям Бучи через соцсети: «Оставайтесь в домах, национальная полиция проводит чистку. Не паникуйте, оставайтесь дома», - сообщил Риттер. – У нас есть видеозапись, на которой видно, что украинская полиция, а именно группа «Азов» (запрещенная в России организация, - прим.ред.) заявляет, что направляется на сафари. «Сафари» называется украинское полицейское спецподразделение, которое и вошло в Бучу. Именно эти люди и проводили «сафари», чтобы зачистить тех, кого они считали коллаборационистами. Ведь чистка означает «убить». Не схватить, а именно убить. И они делают это. А теперь ходят, снимают на видео трупы людей и говорят, что их убили русские.

По мнению Риттера, массовые убийства в Буче произошли 1 апреля, когда там были украинские военные.

- А затем президент США говорит, что это военное преступление совершено русскими... Это война пропаганды, не похожая ни на что из того, что мы видели ранее. – резюмировал эксперт.

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