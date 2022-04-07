Что такое Совет по правам человека, откуда США пытаются исключить Россию

Представители Белого дома заявили, что будут добиваться исключения России по распоряжению американского лидера Джо Байдена. Фото: REUTERS

Исключить Россию из Совета по правам человека ООН предложили власти США. Голосование по этому вопросу пройдет 7 апреля.

Представители Белого дома заявили, что будут добиваться исключения России по распоряжению американского лидера Джо Байдена.

В свою очередь Российский постпред при ООН Василий Небензя назвал предложения об исключении нашей страны из правозащитного совета беспрецедентным. С ним согласны и другие наши дипломаты:

- Это голосование не о российско-украинском конфликте или предполагаемых нарушениях прав человека в России. Эти утверждения далеки от проверки и доказательства. А с учетом количества явных фейков, инсценировок и провокаций вроде печально известной бучинской операции под чужим флагом это скорее заранее обдуманный тактический ход, - написал в своем Телеграмм-канале первый заместитель постпреда РФ Дмитрий Полянский.

При этом он добавил, что будущее голосование «будет крайне лицемерным», поскольку в 2018 году, во время президентства Дональда Трампа Соединенные Штаты вышли из состава Совета по правам человека, заявив, что роль организации преувеличена. Вернулась Америка в Совет только в 2021 году, когда государство возглавил Джо Байден.

Нынешний мандат России в СПЧ действует до 2023 года.

СПРАВКА «КП»

Совет по правам человека - международный, межправительственный правозащитный орган, входящий в систему ООН. В 2006 году он заменил Комиссию по правам человека, которая появилась в 1946 году.

В компетенцию совета входит обсуждение всех вопросов и ситуаций, связанных с защитой и фактами нарушения прав человека.

«Совет существует для того, чтобы убедиться, что все люди знают о своих правах, все люди могут пользоваться своими правами», говорится на сайте ООН.

Для выполнения своей деятельности СПЧ прибегает к помощи 18 экспертов, которые входят в Консультативный комитет.

Все страны-члены ООН принимают участие в работе Совета по правам человека, но ежегодно Генассамблея ООН избирает представителей от 47 государств. Они получают мандат на три года. Места распределяются следующим образом: 13 мест для государств Африки, 13 - стран Азии, 8 - Латинской Америки и карибского бассейна, 7 - Западной Европы, США, Канады и Израиля и 6 - Восточной Европы.

В 2016 году Россия не попала в состав СПЧ на 2017-2019 года. За нашу страну тогда отдали голоса 112 стран, победу одержали Венгрия и Хорватия, получившие 144 и 114 голосов соответственно.

В этом году должность председателя СПЧ занимает представитель Аргентины Федерико Вильегас. Россия ни разу за 16 лет не председательствовала в совете.

За 16 лет было создано более 30 комиссий по расследованию и миссий по установлению фактов нарушения прав человека. По данным на 2019 год, Совет принял около 1700 резолюций, из них 80% - на основе консенсуса.

Заседания проходят в офисе ООН в Женеве. Совет собирается в Зале заседаний ХХ, который знаменит своим необычным потолком. Он напоминает своды пещеры, где сверху свисают разноцветные сталактиты, выполненные из красок. Над куполом зала работал испанский дизайнер Мигель Марсело. Тогда проект обошелся в 23 млн евро.