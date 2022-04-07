Кто возглавит ЛДПР после смерти Жириновского

Владимир Жириновский выступает на митинге ЛДПР, 2011 г. Фото: Сергей ШАХИДЖАНЯН

После кончины лидера ЛДПР фракцию в Госдуме временно возглавил глава комитета по международным делам, Леонид Слуцкий. По его словам, сказанным в день смерти Жириновского, партия 40 дней не будет предпринимать никаких движений и делать заявлений по поводу того, кто и куда поведет ее дальше.

На «Радио «Комсомольская правда» известные политологи Максим Журов и Илья Гращенков высказали свои предположения о будущем ЛДПР.

Вот что рассказал Илья Гращенков:

- Если ЛДПР найдет фигуру, медийно близкую Жириновскому, то у партии есть шансы удержаться в границах 7-8 процентов, которые они имеют на парламентских выборах. И удержаться наверху, продлив свое существование. Пока же до 2026 года она существует как фракция в Госдуме — значит, будет существовать и ЛДПР. А дальше ее могут растащить. От патриотов, в лице эсеров — до правых, претендующих на молодежное крыло. Если этого не произойдет, то можно реинкарнировать ЛДПР с новым харизматичным лидером.

Есть ли сейчас в партии люди, готовые неутомимо проводить экспрессивные пресс-конференции и вести непрерывную яркую партработу ? Их можно поискать. Прилепин же смог стать лицом новой партии. Есть телеведущие, которые сейчас на острие атаки.

Если бы сам Жириновский в последние годы не появлялся почти каждый день в теле- и радио эфирах, то стал бы таким же невзрачным, как лидеры всех непарламентских партий.

И вообще в стране были два ярко выраженных политика — Путин и Жириновский. Остался один. Вольфович чувствовал, как надо подать темы, чтобы это было близко рядовому гражданину. При том он был глубокий человек, чувствующий повестку. Копировать его не надо, эпоха прошла. Может, нужно умеренно-правый, но эмоциональный.

Фракцию ЛДПР в Госдуме временно возглавил Леонид Слуцкий. Фото: Александр Кряжев/POOL/ТАСС

А вот мнение Максима Жарова:

- Жириновский был уникальным супер-популистом. Таких в России нет и долго не будет. Судьба ЛДПР в немалой степни зависит от того, что будет дальше с партийной системой в России. Я в январе предполагал, что ЛДПР может возглавить Дмитрий Медведев. Который выступает с речами, тезисы которых близки к тому, что говорил Жириновский до того, как попал в больницу. Надо подождать — когда украинский кризис подойдет к своему итогу. И по этим итогам российская политика и партсистема окажутся переформатированными. Тогда и придет черед ЛДПР.

А ядерный электорат партии держался в значительной мере именно на харизме Жириновского. Выборы - и губернаторские, и думские, выигрывали во многом за счет него. На местном уровне победившие от ЛДПР заинтересованы прежде всего в своих бизнес и политических интересах. Сейчас без Жириновского партию возьмут под более плотный контроль со стороны действующей власти. А если партия хочет сохранить себя как самостоятельная политическая сила — надо не только быстрее выбрать преемника, но и двигаться вперед с четкими целями. На памяти Жириновского ЛДПР долго и далеко не проедет.

Резко шагать в сторону партии не стоит. Надо сохранять базовые идеологемы, но уходить от безудержного популизма. Надо понимать, что людей, способных Жириновского заменить, сейчас в партии нет. Нужно быть более конструктивными и более ответственными политиками.