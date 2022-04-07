США ввели санкции против «Сбера» и «Альфа-банка»: Как это отразится на клиентах

На этот раз под удар попали крупнейший российский банк Сбер и крупнейший в России частный банк Фото: REUTERS

США объявили о новых антироссийских санкциях. На этот раз под удар попали крупнейший российский банк Сбер и крупнейший в России частный банк Альфа-банк. Их активы в Штатах будут заморожены, а гражданам и компаниям из США запрещено с ними работать. Блокированы и счета структур, в которых доля каждого из этих банков составляет более 50% акций. Разберемся, к чему это приведет на практике.

1. МОЖНО ЛИ СНИМАТЬ НАЛИЧНЫЕ?

Да, снимать наличные доллары по-прежнему можно — в пределах 10 тысяч долларов и при условии, что вклад сделан до 9 марта 2022 г, пояснили kp.ru в Сбербанке.

2. МОЖНО ЛИ ПЕРЕВОДИТЬ ДОЛЛАРЫ?

Переводить доллары, увы, никак нельзя. Потому что наши доллары находятся на счетах наших банков, но эти банки имеют корреспондентские счета в банках США. И если американский банк не даст добро на то, чтобы доллар перекочевал с одного счета на другой, то он и с места не сдвинется. В этом суть блокировки. Так что ни за границу, ни внутри страны, ни даже в пределах одного банка (Альфа или Сбер) перевести доллары не удастся. Выход — делать переводы в евро (они пока разрешены). Впрочем, как мне сказал один из сотрудников банка, возможно, будет найдена возможность делать безналичный валютный перевод по России в офисе банка.

3. КАК ПОКУПАТЬ-ПРОДАВАТЬ ДОЛЛАРЫ?

Покупать наличные доллары нельзя — делать это Центробанк запретил еще месяц назад. А вот виртуальные — можно. На счете у вас будут доллары, которые на данный момент обналичить нельзя. Можно и продавать доллары. Наличные — в любой банк, безналичные — своему банку, со своего счета через мобильное приложение, или если есть, через брокерский счет.

4. МОЖНО ЛИ ОПЛАЧИВАТЬ ПОКУПКИ С ПОМОЩЬЮ МОБИЛЬНОГО ТЕЛЕФОНА

Если пользуетесь Айфоном, то все, про оплату телефоном можно забыть, спасения пока не придумали. А если Андроидом, то выход из положения есть. Карты Visa и MasterCard там уже не обслуживаются — на экране сияет красный восклицательный знак и подпись «Заблокирована». Но можно скачать мобильное приложение платежной системы МИР (сайт privetmir.ru). Правда для этого нужно завести карту МИР — цифровую либо пластик.

5. ЧТО ЕЩЕ УЧИНИЛИ ИНОСТРАНЦЫ

Кроме того, США запретили инвестиции в Россию, импорт российских товаров из железа и стали, а также экспорт в Россию оборудования для переработки нефти. Великобритания присоединилась к запрету на инвестиции, а кроме того, к концу 2022 г. обещает отказаться от импорта российского угля. Как подсчитали в Альфа-банке, число санкций перевалило уже за 8200 штук.