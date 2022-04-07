Последнее китайское предупреждение: как Пекин заставляет западных гигантов извиняться

Поднятие флага КНР на церемонии открытия Олимпиады в Пекине. Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Русофобская кампания на Западе многих заставила задуматься об этике потребления. Стоит ли носить одежду той марки, которая в своих официальных заявлениях проклинает твою страну? Тут показателен пример Китая, который смог заставить замолчать многих критиков, рискнувших затронуть острые для КНР темы.

ХЛОПОК ПРЕТКНОВЕНИЯ

Хрестоматийным примером защиты Китаем своих интересов стала ситуация с модными брендами, которые разместили свои заводы в этой азиатской стране. Такие бренды как Adidas, Calvin Klein, H&M, Nike, Tommy Hilfiger и другие через много лет работы «прозрели» и заявили, что не собираются использовать при изготовлении одежды хлопок из Синьцзянь-Уйгурского автономного района, потому что он якобы выращен и собран в трудовых лагерях уйгуров-мусульман. Так это или нет, судить не беремся, но о том, что Пекин серьезно притесняет уйгуров, западная пресса пишет уже не первый год.

Компании, заявившие об отказе от «рабского хлопка», сразу же получили свой «пакет санкций» от властей КНР. Интернет-магазины из Поднебесной начали массово отказываться закупать продукцию упомянутых брендов, их приложения удаляли из телефонов, а китайские звезды разрывали рекламные контракты. В соцсетях власти и блогеры призывали отказаться от покупок сумочек и маечек от «врагов народа», а некоторые гостиницы даже заявили от том, что не будут заселять гостей, носящих «нерукопожатные марки».

Китайский интернет заполонили протестные флешмобы. Один из пользователей выковырял из своей клавиатуры буквы «H», «M» и знак «&», чтобы ненароком не напечатать название бренда H&M. Другие жители страны – уничтожали свою одежду и обувь, чтобы показать презрение к западным брендам.

Удивительно, но официально Пекин никак не запрещал работу компаний у себя в стране, просто «возмущенные массы» и «сознательные граждане» сами проявляли инициативу в отношении тех бизнесменов, которые пытались покуситься на национальный суверенитет.

Магазин бренда H&M в Шеньчжене, Китай. Фото: Shutterstock

МЕРСЕДЕС ДЛЯ ДАЛАЙ-ЛАМЫ

Похожим образом Китай может наказать за любую оплошность. Например, за цитату Далай-ламы, которого Пекин считает одной из ключевых антикитайских фигур мирового масштаба.

Рекламная служба «Мерседеса», возможно, не знала таких тонкостей мировой политики и решила, что в к красивой фотографии машины на диком пляже подойдет фраза: «Посмотрите на ситуацию с разных точек зрения, и вы станете более открытыми». Снизу подпись – Далай-Лама и хэштег «утренняя мотивация», а также рекомендация: «Начни свою неделю со свежими перспективами на жизнь от Далай-Ламы».

Далай-Лама. Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Мотивация действительно удалась, правда не в том ключе, на который рассчитывали пиарщики. Как писал «Вашингтон Пост», уже через пару часов разъяренные китайские пользователи завалили аккаунт автогиганта гневными комментариями. В результате «Мерседес» быстренько удалил пост, а в китайской соцсети «Вейбо» разместил извинения перед пользователями из КНР за «очень некорректное сообщение».

КИТАЙСКАЯ МАТРИЦА

Китай может изменять даже сюжеты фильмов! Например, в фильмах, чьи продюсеры надеются на прокат в Поднебесной, стараются не вводить героев из числа тибетских монахов. А в трейлере еще не вышедшей в прокат картины «Топ Ган: Мэверик» с куртки героя Тома Круза «пропал» флаг Тайваня. Более того, студии стараются не работать с «накосячившими» актерами, ведь с большой вероятностью приглашение «диссидента» на главную роль обернется запретом фильма на территории Поднебесной.

Правда не все «антикитайцы» поддаются нажиму Пекина. Одним из самых известных случаев стала «отмена» актера Киану Ривза из жизни в КНР. Звезда «Матрицы» в начале марта выступил на благотворительном концерте в поддержку Тибета. После этого, как пишет «Лос-Анджелес Таймс», основные китайские медиа-платформы удалили видео и фильмы с участием Ривза, включая знаменитую «Матрицу» и перестали реагировать на поисковые запросы с его именем. Теперь под вопросом и судьба в Поднебесной новых фильмов с голливудской суперзвездой.

Голливудский актер Киану Ривз. Фото: GLOBAL LOOK PRESS

ПАРА СЛОВ ЦЕНОЮ В 5 МИЛЛИАРДОВ

Одним из самых ярких примеров действий Пекина, стала ситуация с американской баскетбольной лигой НБА. В 2019 году, когда обострились антиправительственные протесты в Гонконге, генеральный менеджер команды «Хьюстон Рокетс» Дэрил Мори опубликовал в «Твиттере» сообщение в поддержку демонстрантов: «Сражайтесь за свободу. Будьте вместе с Гонконгом». В КНР внимательно относятся к подобным «пустякам». Работать с «Хьюстон Рокетс» отказались многие китайские партнеры, включая Баскетбольную ассоциацию КНР. В команде впали в уныние.

И было от чего расстраиваться! Как ни парадоксально, но китайский рынок чрезвычайно важен для НБА, а для «Рокетс» спонсоры из Поднебесной вообще являются основным источником денег, команда даже выпускала специальную форму с иероглифами под Китайский новый год, чтобы фанаты могли дарить друг другу оригинальные подарки. В КНР клуб был суперпопулярен из-за того, что за него играл Яо Мин – один из самых популярных спортсменов страны и нынешний президент Китайской баскетбольной ассоциации.

В итоге клуб потерял серьезные деньги от спонсоров и трансляций на китайском ТВ. Но это было еще не все - поскольку виновник происшествия извинялся не очень охотно, китайские санкции затронули всю НБА. На телевидении азиатской страны прекратили трансляцию предсезонных игр и пригрозились вообще отказаться от освещения НБА. В самой КНР начали закрашивать, срывать и удалять, всё, что было связано с «Рокетс». Общие потери американской лиги из-за одного единственного неосторожного сообщений в соцсетях составили около $5 млрд.

МНЕНИЕ ЭКСПЕРТА

Сила Китая - в воле и дисциплине

Александр Шатилов, декан факультета социальных наук и массовых коммуникаций Финансового университета при правительстве РФ:

- Причин успешного противостояния Китая выпадам западных стран несколько.

Во-первых, это политическая воля руководства, которое старается отвечать ударом на удар и не пытается заигрывать с Западом, а стремится установить равноправные отношения.

Во-вторых, высокая дисциплина в китайском обществе, благодаря которой большинство граждан выполняют указания властей по бойкоту продукции той или иной марки.

В-третьих, важен и «вес» страны в мировой экономике. Население Поднебесной превышает 1,4 миллиарда человек, это крупнейший национальный рынок в мире, к тому же платежеспособный, поэтому мало кто из иностранных компаний хочет потерять такое число потребителей.

В-четвертых, важную роль играют китайские диаспоры по всему миру, которые задействуются КНР как лоббисты.

Если Россия хочет использовать те же методы, что КНР, то нам надо прежде всего думать о повышении сознательности и сплоченности граждан, в том числе элит. Сейчас же у нас такие жесткие распоряжения сверху вызовут только саботаж у значительной части населения.

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