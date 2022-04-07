«Все айтишники из России не уедут!»: Мишустин прокомментировал отток IT специалистов из страны

Доклад Мишустина занял полтора часа Фото: REUTERS

В четверг премьер Михаил Мишустин выступил в Госдуме с ежегодным отчетом правительства. Доклад Мишустина занял полтора часа. Премьер отчитался перед депутатами о работе кабмина в прошлом году и рассказал, как правительство намерено противостоять санкциям.

После доклада депутаты задали премьеру свои вопросы - по 5 от каждой фракции. ЛДПР интересовало регулирование рынка криптовалюты.

- Мы против признания криптовалюты средствами для расчетов или деньгами, здесь мы солидарны и разделяем позицию ЦБ и считаем, что этого делать нельзя, - сказал Мишустин.

- Но мы прекрасно понимаем, что у нас больше 10 млн. молодых людей сегодня открыли криптокошельки, на которые уже перевели значительные средства, превышающие, по разным оценкам, 10 трлн. рублей.

Эсеры попросили закупить учебники для школ Донбасса. Мишустин пообещал.

- Мы сейчас принимаем заявки, смотрим на потребности. Без сомнения, все, что необходимо, сделаем, и бюджет поправим, - заявил Мишустин.

«Единую Россию» и коммунистов интересовали рост цен на продукты и инфляция. Мишустин заявил, что Федеральная антимонопольная служба следит за ростом цен.

- Нам надо действовать крайне аккуратно, использовать соответствующие проверочные полномочия, чтобы очень аккуратно пройти и не задеть добропорядочных предпринимателей. Ситуация непростая, но она стабилизируется, - пообещал Мишустин.

По словам Мишустина, российской экономике потребуется хотя бы полгода, чтобы перестроиться после санкций.

Спикер Госдумы Вячеслав Володин, слушая премьера, решил пройтись по министрам. Так, он похвалил вице-премьера Марата Хуснуллина за активное развитие стройкомплекса и совместную работу с депутатами. Мишустин отметил, что к этому имеет отношение и глава Минфина Антон Силуанов.

Володин хихикнул.

- Вы, конечно, выправили ситуацию. Но договаривались, что вы будете говорить о тех, кто слабый. А мы о тех, кто сильный, - пошутил Володин.

- В правительстве нет слабых, мы все команда. Если что, я за ребят отвечаю, - заявил Мишустин.

- А мы с правительством команда. Время требует консолидации. Нам надо побеждать, - заметил Володин.

Депутатов также волновал отток IT специалистов из России. По оценке Российской ассоциации электронных коммуникаций, из России уже уехали до 70 тысяч IT специалистов.

- Я не особо верю, что все уедут , - заметил Мишустин, а потом обратился к айтишникам. - Родина дала вам все возможности для работы. Ничего не бойтесь, никому не верьте. Все будет здесь хорошо и вы надежно и спокойно сможете работать на свою страну, на свою компанию, нормально зарабатывать и комфортно здесь проживать. Давайте сделаем свою экосистему: с монетизацией, с возможностями. Именно это вернет нашу молодежь сюда.

Премьер заявил, что нужно сделать свой интернет-магазин, потому что App Store и Google Play могут скоро не дать возможности скачивать приложения. Мишустин сообщил, что Минцифры совместно с крупными компаниями уже создает альтернативный онлайн-магазин приложений на платформе «Андроид», он должен заработать к лету. Мишустин обратил внимание, что российские приложения могут быть удалены из App Store и других зарубежных магазинов онлайн приложений, поэтому нужен «альтернативный отечественный магазин».

Мишустин также отметил, что российские блогеры вынуждены покидать иностранные соцсети.

- Ну, может это и хорошо... - заключил премьер.

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