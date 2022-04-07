Россия
ФотоВидеоСпецоперация на УкраинеКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортКолумнистыПроисшествияВыбор экспертовДокторСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Россия
ФотоВидеоСпецоперация на УкраинеКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортКолумнистыПроисшествияВыбор экспертовДокторСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Россия
Boom metrics
Сегодня:
Еще
Звезды7 апреля 2022 13:28

В парке "Патриот" открылась первая выставка картин художника Сушкова

Полотна художника привезли из Италии, где живет внучка ветерана Великой Отечественной войны
Александр БОЙКО
Александр БОЙКО
Для тех, кто хочет увидеть Великую Отечественную войну глазами ее участника стоит посетить парк "Патриот». Фото: Александр Рюмин/ТАСС

Для тех, кто хочет увидеть Великую Отечественную войну глазами ее участника стоит посетить парк "Патриот». Фото: Александр Рюмин/ТАСС

Для тех, кто хочет увидеть Великую Отечественную войну глазами ее участника стоит посетить парк "Патриот». Там, в галерее Студии военных художников им. М.Б. Грекова с 7 апреля по 10 мая пройдет первая выставка картин художника и скульптора Федора Кузьмича Сушкова, которую получала название "Я сам прошел дорогою войны и к Вам вернусь дорогою искусства".

- Сушков (1923-2006) - советский и российский скульптор, художник, архитектор, член Союза художников СССР, ветеран Великой Отечественной войны. Создал все основные монументы в Воронеже и Воронежской области и более 50 скульптурных композиций на территории СССР. Оставил коллекцию художественных полотен военной и нравственно-духовной тематики, где отразил важные события своей жизни и личное прочтение религиозных сюжетов, - рассказали в Департаменте культуры Минобороны России.

В ведомстве рассказали, что более 20 лет коллекция произведений Сушкова находилась в Италии, где жила внучка мастера - Анна Назарова-Сушкова, наследница всего творчества автора. Но в год празднования 75-летия Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов по инициативе семьи Сушкова часть коллекции была возвращена в Россию.

В парке "Патриот" можно будет увидеть более 30 оригиналов картин Сушкова, а также эскизы к памятникам, миниатюры в бронзе и меди, фотографии, каталоги, альманахи и монографии.

КультураКАРТИНА ДНЯ