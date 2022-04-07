В парке "Патриот" открылась первая выставка картин художника Сушкова

Для тех, кто хочет увидеть Великую Отечественную войну глазами ее участника стоит посетить парк "Патриот». Фото: Александр Рюмин/ТАСС

Для тех, кто хочет увидеть Великую Отечественную войну глазами ее участника стоит посетить парк "Патриот». Там, в галерее Студии военных художников им. М.Б. Грекова с 7 апреля по 10 мая пройдет первая выставка картин художника и скульптора Федора Кузьмича Сушкова, которую получала название "Я сам прошел дорогою войны и к Вам вернусь дорогою искусства".

- Сушков (1923-2006) - советский и российский скульптор, художник, архитектор, член Союза художников СССР, ветеран Великой Отечественной войны. Создал все основные монументы в Воронеже и Воронежской области и более 50 скульптурных композиций на территории СССР. Оставил коллекцию художественных полотен военной и нравственно-духовной тематики, где отразил важные события своей жизни и личное прочтение религиозных сюжетов, - рассказали в Департаменте культуры Минобороны России.

В ведомстве рассказали, что более 20 лет коллекция произведений Сушкова находилась в Италии, где жила внучка мастера - Анна Назарова-Сушкова, наследница всего творчества автора. Но в год празднования 75-летия Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов по инициативе семьи Сушкова часть коллекции была возвращена в Россию.

В парке "Патриот" можно будет увидеть более 30 оригиналов картин Сушкова, а также эскизы к памятникам, миниатюры в бронзе и меди, фотографии, каталоги, альманахи и монографии.