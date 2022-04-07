Глава МИД Финляндии выразил надежду на скорое возвращение конфискованных картин в Россию

Сегодня, 7 апреля, в Брюсселе министр иностранных дел Финляндии Пекка Хаависто прокомментировал задержание картин и скульптур на российско-финляндской границе в минувшие выходные. Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Сегодня, 7 апреля, в Брюсселе министр иностранных дел Финляндии Пекка Хаависто прокомментировал задержание картин и скульптур на российско-финляндской границе в минувшие выходные.

В первую очередь, он оправдал действия таможенных властей, которые, по его словам, строго соблюдали правила Европейского Союза.

В то же время, собственная позиция министра заключается в том, что произведения искусства, представляющие культурную ценность и являющиеся частью культурного наследия, такие как картины и скульптуры, принадлежат российским музеям, из которых они были первоначально заимствованы.

- Я надеюсь, что ситуация разрешится быстро, — сказал глава финской дипломатии.

Он также отметил, что санкции против России вводились столь быстрыми темпами, что не обязательно учитывались все возможные варианты и ситуации.

По его словам, у Финляндии нет резонов задерживать (брать в залог) экспонаты музеев.К произведениям искусства нужно относиться с пиететом, и они требуют определенных условий хранения.

— Да, они должны вернуться в свои музеи, где им самое место.

Комментарий последовал на фоне вызова сегодня посла Финляндии Антти Хелантеря в российский МИД, где обсуждалась ситуация вокруг российских культурных ценностей, временно конфискованных финскими властями.