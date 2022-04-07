Сергей Белоголовцев: Жириновский встал и сказал: «Подите вы к черту, дураки, ничего не понимающие!»

Телеведущий, актёр, юморист, телережиссёр и шоумен Сергей Белоголовцев Фото: Борис КУДРЯВОВ

Владимир Жириновский шесть раз сыграл самого себя в художественных лентах в 1990-е и в 2000-е годы, а ВВС сняло о нем большой документальный фильм в 1995-м.

О лидере ЛДПР «Комсомолке» рассказал российский телеведущий, актёр, юморист, телережиссёр и шоумен Сергей Белоголовцев:

- Либерал-демократы без Жириновского погаснут?

- ЛДПР, может, и не перестанет быть парламентской партией, но вряд ли останется мощной силой. Не будет серьезной организацией.

- Отчего же?

- Все держалось на эксцентрике, на харизме Жириновского, и на его порою противоречивых заявлениях. Это был такой политический аттракцион.

- Но при том все последние 30 лет либерал-демократы избрались в парламент, а их лидер, участвуя в президентских выборах, набирал миллионы голосов?

- Они избирались в Госдуму только потому, что их вел Жириновский. Из него шли бесконечные и порой абсурдные заявления. Было довольно опереточное противостояние партии большинства. Это было такое: народ развлекался.

- Вы с Жириновским снимались?

- У нас лет семь выходил сериал «33 квадратных метра». И Жириновский снимался живьем в новогодней серии 1998-го. Серия называлась «Елка в семье Звездуновых». Вольфович играл сам себя, у него был конфликт с сынулькой Андреем. Это получилась странная история.

- Почему странная?

- Жириновский получился таким... выросшим сынулькой. Хулиганистый, не лезущий за словом в карман . Хитроватый и иногда немножко подловатый. И когда в финальных кадрах мы сели за стол, крикнули стоп - и тут Павел Кабанов, игравший бабушку, вдруг говорит: «Владимир Вольфович, а вот нам-то, пенсионерам, как быть?»

Владимир Жириновский шесть раз сыграл самого себя в художественных лентах Фото: Анатолий ЖДАНОВ

- Не выйдя из образа "бабушки из-под Вязьмы"?

- Ну съемку то уже остановили! А Вольфович на голубом глазу начал загримированному под бабушку Паше втолковывать, что она — «красно-коричневая чума». И ей место на кладбище, и она смущает его электорат.

- То есть он с персонажами стал разговаривать словно с реальными людьми?

- Именно так. Мне он стал объяснять, что я просиживаю штаны в НИИ и ни черта не делаю. А моей «жене Тане» - что ее ждет разухабистый сокол Жириновского, а этого козла, то есть моего героя, ей надо бросать.

- Жириновский так вошел в роль?

- Мне кажется, он иногда терял грань между реальностью и фарсом — который сам порой устраивал. Может, это его психологическая особенность.

- Вся жизнь игра?

- Для него — абсолютно! У нас лезли шары на лоб. А он так раскипелся в конце, что начал кричать «вы все уроды!». А его поручные, как обычно у него молодые и красивые, взяли его под белы ручки, что то ему нашептали. Он встал и сказал: «Подите вы к черту, дураки, которые не понимают, кого надо выбирать и за кого голосовать, вы не понимаете мощи ЛДПР».

- Ваша реакция?

- Мы сидели несколько минут в оцепенении. У нас глаза полезли на лоб. Но самое печальное, что наш оператор после команды «стоп» действительно, выключил камеру - и съемки этого монолога Жириновского у нас не осталось.

- А как вы его в сериал-то заманили?

- Легко! Скорее всего, он пришел поработать на камеру. Он был великим шоуменом, телеведущим, актером — больше, чем политиком. Это у него было в крови: бросьте мне вызов - и я обуздаю любую ситуацию и любого прижму к ногтю. Так было и в его знаменитом обращение к Бушу, где он предложил ему: иди паси овец. Блеснуть в политическом ток-шоу - ради бога. Солировать в Голубом огоньке — не вопрос. И везде он был ярким, причем не обязательно со знаком плюс.

- Он изменил нашу политику?

- Когда появился Жириновский, жизнь начала превращаться в интертейтмент. Спорт, политика и искусство начали как то сращиваться в нем— его появление было исторически обусловленно. Не появился бы он — появился бы другой.

- Сейчас в необходимость в таких людях отпала?

- Наверное, да.

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