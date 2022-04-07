Росгвардейцы все чаще натыкаются на схроны диверсантов

Спецназ Росгвардии обнаружил крупный склад оружия и боеприпасов в ходе проведении специальных адресных мероприятий на территории одного из украинских населенных пунктов. Фото: rosguard.gov.ru

Спецназ Росгвардии обнаружил крупный склад оружия и боеприпасов в ходе проведении специальных адресных мероприятий на территории одного из украинских населенных пунктов.

- При досмотре одного из зданий штурмовая группа спецназа Росгвардии под командованием прапорщика Е. Жиндаева обезвредила группу боевиков теробороны Украины, охранявших крупный склад вооружения. Росгвардейцы обнаружили переносной зенитно-ракетный комплекс, 10 гранатометов и крупнокалиберных пулеметов, ручные гранаты, стрелковое оружие, несколько тысяч патронов различного калибра, - перечислили в Росгвардии.

В ведомстве уточнили, что на складе также хранилось большое количество комплектов полевой формы одежды и бронежилеты, а также запасы продовольствия и воды.

Подобные арсеналы Росгвардейцы находят во многих освобожденных населенных пунктах. В амбарах и квартирах украинские националисты оставляют схроны для диверсантов, которые остаются на освобожденных территориях. Они продолжают готовить диверсии и провокации против мирного населения.

Так, в одном из населенных пунктов военнослужащие спецназа Росгвардии досмотрели домовладение, где обнаружили 6 единиц стрелкового оружия, гранаты РГД-5 со взрывателями, более 200 патронов различного калибра, средства дистанционного подрыва, националистическую литературу, инструкции по изготовлению взрывчатых веществ и самодельных взрывных устройств.

При проверке близлежащих домов росгвардейцы задержали мужчину, у которого при себе был автомат АК-74, 4 снаряженных магазина к нему, а также удостоверение члена радикальной националистической организации Украины.

ТЕМ ВРЕМЕНЕМ

Военнослужащие Росгвардии мужественно действуют в ходе специальной военной операции на Украине. В условиях обстрелов со стороны противника проявили мужество командир подразделения связи старший прапорщик С. Лунин и майор полиции А. Исмагилов.

Во время боя офицер получил ранение, но при этом продолжил руководить подчиненными, которые благодаря его руководству отбили атаку. Указом президента России за мужество и самоотверженность, проявленные при исполнении служебного долга военнослужащие получили государственные награды.