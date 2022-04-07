Заменит ли российский L-Тироксин импортные гормональные лекарства

Эксперт по фармрынку рассказал, что L-Тироксин не будет существенно уступать по качеству зарубежным препаратам Фото: Shutterstock

Начиная с середины марта, в аптеках периодически возникают перебои с препаратами для лечения щитовидной железы. Это импортные лекарства L-Тироксин и Эутирокс, которые назначают людям с дефицитом гормона щитовидки и другими эндокринными заболеваниями.

Временный дефицит возник как из-за трудностей с транспортировкой зарубежных препаратов, так и в связи с ажиотажным спросом, поясняют эксперты. Иностранные компании уверяют, что будут продолжать поставки, однако нам важно развивать собственную фармпромышленность и снижать зависимость от импорта. Важным шагом на этом пути станет запуск масштабного производства российского аналога L-Тироксина.

На днях стало известно, что фармкомплекс «Обновление» в Новосибирске получил регистрационное удостоверение Минздрава на выпуск такого лекарства. Планируется, что производство стартует уже в ближайшие дни. На начальном этапе это будет 500 тыс. упаковок L-Тироксина в месяц, впоследствии - 1 млн упаковок ежемесячно. Представитель компании Владимир Гречкин сообщил ТАСС, что мощностей компании достаточно, чтобы закрыть потребность всех аптек России в этом препарате.

«ТЕХНОЛОГИЯ ДАВНО ИЗВЕСТНА И ОТЛАЖЕНА»

На сегодня нет оснований полагать, что у нового препарата будут какие-либо проблемы с качеством, отметил в комментарии kp.ru эксперт по фармрынку, директор по развитию RNC Pharma Николай Беспалов.

- В нашей стране есть и другие отечественные аналоги L-Тироксина. Технология его производства давно известна и хорошо отлажена. Поэтому не думаю, что новое российское лекарство будет существенно уступать по качеству зарубежным препаратам, - говорит специалист.

С другой стороны, по его словам, у потребителей любых товаров, и медицинских особенно, традиционно есть недоверие к новым продуктам. Сам факт замены лекарства, которое человек принимал многие годы, может служить стрессовым фактором. А стресс, как известно, способен влиять на качество лечения. Поэтому в первое время после перехода на новый препарат эффект может отличаться от прежнего именно в силу психосоматических причин, особенностей восприятия пациента.

В любом случае, если есть какие-либо нарекания на качество лекарства, нужно обращаться в Росздравнадзор, напоминает Николай Беспалов. По жалобам граждан при необходимости проводится проверка качества медикаментов.

ЧТО ДУМАЮТ ЭНДОКРИНОЛОГИ

Специалисты онлайн-сервиса «СпросиВрача» провели целый консилиум, где мнение о российских аналогах L-Тироксина высказали практикующие эндокринологи.

Медики сошлись во мнении, что:

- зарубежные гормональные препараты можно заменять отечественными лекарствами. В частности, пока еще не начался выпуск на новосибирском заводе, можно поискать аналоги L-Тироксина, которые производят ОАО «Акрихин» в Московской области и ООО «Озон» в Самарской области;

- о замене препарата обязательно нужно проконсультироваться с лечащим врачом. Потому что российские аналоги могут отличаться по дозировке от тех лекарств, которые пациент принимал ранее;

- через два-три месяца после перехода на новый препарат необходимо сдать анализ для проверки уровня гормона щитовидной железы (ТТГ). Это поможет убедиться в эффективности подобранной дозировки либо скорректировать ее.

ВОПРОС В ТЕМУ

Почему до сих пор врачи выписывали иностранные лекарства, если есть российские аналоги?

На форумах медиков в интернете нередко можно встретить растерянные отклики: «Даже не знаю, что сказать о российских аналогах L-Тироксина. Они есть, но мы всегда назначаем только импортные лекарства». Почему так происходит? Пациенты начинают задумываться: не потому ли, что качество зарубежных таблеток лучше?

- Дело в том, что западные производители всегда вкладывают очень серьезные средства в продвижение своих интересов, - поясняет эксперт по фармрынку Николай Беспалов. - Для врачей проводят просветительские конференции, где рассказывают о лекарствах, выпускают красочные буклеты и т.д. Небольшой российской фармкомпании, которая производит препараты-аналоги, очень сложно тягаться с международной корпорацией. Даже элементарно по размеру бюджета, который они могут выделить на продвижение.