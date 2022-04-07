Выяснилось, как США будут зарабатывать на военной операции на Украине

В США вспомнили о практике ленд-лиза времен Второй мировой войны Фото: GLOBAL LOOK PRESS

В среду американский сенат единогласно одобрил проект закона о ленд-лизе, позволяющий упростить оказание военной помощи Украине. Теперь его должна рассмотреть палата представителей, и при принятии там документ отправится на подпись президенту Байдену.

Вообще-то, законопроект внесли в конгресс еще в январе - за месяц до начала российской спецоперации на Украине. Он дает хозяину Белого дома право разрешить ускоренную поставку вооружений киевскому режиму в обход существующих в США бюрократических процедур.

С 24 февраля Вашингтон уже ассигновал на военную помощь Украине 1,7 миллиарда долларов. Зеленский просил, чтобы на эти деньги Америка закупила для украинской армии самолеты и ракеты, но пока в пакет вошли 9 тысяч противотанковых комплексов, 800 систем ПВО, беспилотники, а также средства киберзащиты. Предполагается, что все это будет поступать в Незалежную через границы с Польшей и Румынией, где будут созданы склады для ленд-лизовской техники. Венгрия пропускать американское оружие пока что акатегорически отказывается.

Программа ленд-лиза (сдачи в аренду) широко использовалась США в годы Второй мировой войны. Тогда американцы передали своим союзникам оружие, технику, снаряжение и военные материалы на общую сумму более $50 млрд, из них около $11 млрд пришлось на СССР. Подразумевалось, что после войны получатели вернут уцелевшую технику или с помощью американских кредитов оплатят то, что предпочтут оставить у себя. Советский Союз, а позже Россия (взявшая на себя все советские долги), после долгих переговоров выплатили Вашингтону 722 миллиона долларов по программе ленд-лиза. Последний транш прошел в 2006 году.

Так что Киеву тоже придется расплатиться за американские «подарочки», причем с процентами. Только делать это будет уже не Зеленский со своей компанией, а следующие поколения украинцев, если, конечно, страна окончательно не развалится.

Официальный представитель МИД Мария Захарова, комментируя американский законопроект, заявила, что вместо того, чтобы содействовать нормализации в конфликте, Запад только «подбрасывает» вооружение на Украину. Главный научный сотрудник Института США и Канады РАН Владимир Васильев полагает, что, применив практику ленд-лиза, «США пытаются превратить Украину в поле длительной конфронтации, в своего рода «европейский Афганистан».