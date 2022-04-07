Россияне бросились скупать автомобильные шины: Как сильно подорожали покрышки и будет ли дефицит

Спрос вырос втрое, а Continental, Michelin и Yokohama приостановили производство в стране Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

В кладовке - мешок сахара, на балконе - ящик гречки, в шкафу - запас прокладок до второго пришествия. «Кажется, что-то мы забыли прикупить...» - задумались многие россияне, решив эти важнейшие задачи. И вспомнили: весна же на дворе, пора «переобуваться»!

Как сообщают российские СМИ, в первой половине марта россияне накупили 1,2 млн шин - втрое больше, чем в феврале. И потратили на это 8,5 млрд рублей — в четыре раза больше, чем месяцем ранее.

Причина паники понятна: российские заводы иностранных компаний-производителей шин Bridgestone, Continental, Michelin и Yokohama приостановили работу. И никто не может сказать, возобновят ли они производство. Хотя заявлений об уходе не было. К тому же из иностранных производителей «резину» продолжают выпускать Pirelli и Nokian Tyres. Работают и российские компании - Kama Tyres, Уралшина, Омскшина и другие.

Однако уповать на то, что отечественные производства легко заместят импорт, не стоит.

- Сегодня все ощущают нехватку иностранных компонентов. Российские производства на 90% зависят от импорта сырья из-за рубежа, - объясняет Антон Шапарин, вице-президент Национального автомобильного союза. - А некоторые типы шин - например, на редкие автомобили вроде Mercury и Alfa Romeo - в стране не производят, они уже в дефиците.

Тем не менее о дефиците говорить не приходится: по оценкам экспертов, на российских складах сейчас лежит запас шин на 11-17 месяцев. Поэтому сломя голову бежать покупать «резину» не стоит. Как считает Антон Шапарин, ситуация с завозом шин и комплектующих вполне может нормализоваться. Кроме того, цены на волне ажиотажа сильно подскочили. Самые ходовые шины подорожали на 60%, для некоторых моделей авто - на все 150%.

- Если же ситуация не выправится, то будет волна завоза бэушных шин из-за рубежа. Он, кстати, уже достаточно давно популярен, - говорит Шапарин. - А сейчас нужно беречь резину, не ездить быстро, избегать плохих дорог. В общем, проявлять разумную осторожность, понимая, что шины стали намного дороже.